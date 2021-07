L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona fa sentire ancora una volta la sua voce su Instagram ma non tutti lo supportano

È senza dubbio uno dei personaggi più discussi dello showbitz. Per lui alti e bassi, tra la fama ed i soldi a fiumi, poi un iter giudiziario che non è ancora finito e che ha cambiato per sempre la sua vita.

Una moglie e delle compagne famosissime, prima Nina Moric, poi Belen e Silvia Provvedi, le foto, gli scoop, poi le denunce, i processi, il carcere, i gesti estremi per far sentire la sua voce. Tutto questo è Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che, agli arresti domiciliari, sta ancora scontando la sua pena.

E dopo un po’ di giorni di silenzio, Corona è tornato a parlare sui suoi social appellandosi direttamente ai suoi fan. A loro chiede di aiutarlo.

Fabrizio Corona, l’appello e la reazione del pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Capelli rasati, un po’ di barbetta brizzolata e un paio di occhiali da sole. Così Fabrizio Corona si mostra nel suo ultimo video su Instagram appellandosi ai suoi fan. È a loro che chiede aiuto per portare avanti la sua battaglia.

“Ragazzi vi aspetto numerosi domani a Milano in piazza 25 aprile dalle 14:00 alle 16:00 per firmare per il REFERENDUM – scrive a corredo del video – Saremo io e l’avvocato Ivano Chiesa e potrete parlare con noi, discutere del referendum e fare le fotografie. Perché il referendum è importante per le nostre libertà e va firmato”.

L’ex re dei paparazzi chiede di firmare sì a tutti e sei i quesiti del referendum. “Io per quello che ho vissuto personalmente in questi 15 anni ho una motivazione ben precisa” spiega a tutti Corona e per questo ci metterà cuore e testa per far prevalere le sue ragioni.

Come sempre il pubblico si divide davanti ai suoi messaggi. C’è chi lo supporta e chi lo attacca definendolo un “pagliaccio” e paragonandolo, in modo polemico, a Fedez. “Pensa Ad altro ogni tanto sennò non guarirai mai!!! Prego per te!🙏” si legge ancora nei commenti.

E c’è chi addirittura gli consiglia di “ritirarsi in silenzio” fino a chi, senza discrezione, tuona “fatti curare”.