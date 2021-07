Un amore nato e cresciuto in sordina lontano dai riflettori per permettere loro di conoscersi e apprezzarsi, scopriamo chi è la dolce metà di Federica.

La campionessa di Spinea alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha segnato un risultato emozionante raggiungendo un record mai ottenuto finora da nessun’altra donna nel nuoto. Lei ha scritto la storia dello sport mostrando come con forza e determinazione si può raggiungere ogni traguardo personale.

Per la quinta volta consecutiva Federica Pellegrini è arrivata alla finale olimpica nei 200 metri stile libero. Chi lo avrebbe immaginato? Sicuramente il suo allenatore e attuale fidanzato che la segue costantemente nella sua preparazione quotidiana dal lontano 2014. Ma sapete chi è il giovane che ha fatto breccia nel cuore della Divina?

Matteo Giunta, ecco il nome dell’allenatore e fidanzato della nuotatrice

Federica e Matteo si erano mostrati in modo furtivo assieme due anni fa in occasione del “Galà di Federnuoto” tenuto a Roma ma allora tutti avevano pensato che si trattasse solo del suo accompagnatore in quanto allenatore.

Ieri mattina invece la campionessa ha ufficialmente annunciato la sua relazione proprio con Matteo al termine della finale dei 200 metri stile libero.

Ai microfoni del Tg1 ha infatti detto visibilmente emozionata: “Matteo è stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro”.

Poi ha specificato a chi le ha chiesto qualche notizia maggiore proprio sulla loro storia che dura da diversi anni: “La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo”.

Classe 1982 e originario di Pesaro, Matteo Giunta è il cugino di Magnin, ex fidanzato storico della Pellegrini. Anche lui ha un eccellente passato come nuotatore, nel 2018 ha ricevuto anche la Palma d’Oro del CONI per il suo egregio lavoro in vasca con i campioni di questa disciplina.