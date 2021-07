“Che fondoschiena”, Jasmine Carrisi, posa di profilo da svenire: i commenti vanno oltre – FOTO

“Che fondoschiena”, Jasmine Carrisi e la foto di profilo che stenderebbe chiunque: i commenti vanno oltre

Jasmine Carrisi è la figlia 20enne di Al Bano che sta dividendo il web. La primogenita del cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso, che ha scelto di intraprendere la carriera paterna, non manca di raccogliere apprezzamenti ma anche molte critiche sotto ai post di Instagram. I suoi 100mila followers, infatti, hanno idee divergenti sulla giovane artista. Alcuni reputano che Jasmine sia semplicemente “figlia di”, e che non meriti il successo che sta guadagnando. Altri, all’opposto, osannano la cantante e ne celebrano le doti artistiche. Su un aspetto, tuttavia, gli utenti si mostrano sempre d’accordo, e cioè sulla bellezza esplosiva della Carrisi, che sotto l’ultimo scatto ha raccolto una moltitudine di commenti bollenti.

Jasmine Carrisi, posa di profilo da svenire: “Che fondoschiena” – FOTO

Jasmine Carrisi è divina nella coppia di scatti recentemente pubblicati tramite Instagram. La cantante, pur giovanissima, sfoggia già il fascino e la fisicità della mamma Loredana Lecciso: stessa chioma bionda ed occhi di ghiaccio che stenderebbero chiunque. Nelle foto appena condivise, la cantante posa di profilo per i suoi fan, accentuando così le curve mostruose ed il fondoschiena che, pur parzialmente celato, non può non balzare agli occhi. Jasmine raccoglie i capelli con le mani e guarda seducente l’obiettivo, non mancando di scatenare le reazioni dei followers.

“Che fondoschiena“, “Sei molto bella“, “Super meravigliosa“: questi gli apprezzamenti dei fan sotto al post, che sta già guadagnando moltissimi likes. Nei confronti della giovane figlia di Al Bano, tuttavia, anche le critiche non mancano. In particolare, alcuni haters sostengono che Jasmine si sia già sottoposta ad interventi di chirurgia per stravolgere i propri lineamenti: “Il botox al viso, così giovane…“, è il commento sarcastico di un utente.

Jasmine, che ha sempre dimostrato un carattere forte e tenace, non si è mai lasciata sopraffare dalle critiche. Al contrario, la cantante risponde sempre a tono agli haters, facendosi beffe di loro e continuando a vivere la propria vita senza farsi condizionare dai commenti del web.