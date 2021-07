Il cantuatore partnenopeo, Gigi D’Alessio, spiazza i suoi fan in diretta. Il clamoroso annuncio è stato appena pubblicato.

“La storia si ripete” per il noto cantautore e showman, classe 1967 dal cuore napoletano per eccellenza, Gigi D’Alessio. L’ultimo annuncio del latin lover partenopeo è stato diramato in rete soltanto pochi minuti fa. I suoi fan non hanno saputo resistere alla tentazione di porre lui moltissime domande a riguardo.

Dopo l’uscita del suo nuovo brano, dal titolo di “Essaje“, oppure della meno recente ma altrettanto apprezzato di “Como suena el corazón” realizzato nel 2020 in collaborazione con Clementino, stavolta la latente curiosità su quanto esclamato ora ora dal cantautore di fama internazionale ha palesemente esaltato il suo pubblico.

Leggi anche —>>> Miryea Stabile e il VIDEO con i capelli appena fatti, spettacolo

Gigi D’Alessio, il clamoroso annuncio a tutti i suoi fan: “Devo farlo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Poterbbe interessarti anche —>>> Lady Diana e il principe Carlo: 40 anni dalle loro nozze da sogno. Storia di una favola infranta

“Buongiorno con una bellissima notizia☀️🤩“, scrive il cantautore in didascalia alla sua ultima pubblicazione sui social. Finalmente Gigi potrà riprendere le sue tournée nella sua amata penisola italiana. “A grande richiesta, dopo la meravigliosa serata del 27 luglio, tornerò in concerto“, continuerà l’artista canoro esaudendo il desiderio più grande dei suoi ammiratori e delle sue ammiratrici.

Riparte dunque con gioia per il suo numeroso seguito il “Mani e Voce Tour“. La serata avrà luogo l’11 settembre e si terrà a Caserta, più precisamente al Real Belvedere di San Leucio. Biglietti disponibili domani a partire dalle ore 12 su ticketone.it” “Buongiorno maestro“, risponderà un utente emozionato dalla bella nuova, per poi lasciare il posto alla restante schiera di fan. “Spero di esserci questa volta”, sentenzierà un secondo. Per poi ammettere, infine un terzo: “ci manchi troppo, ho bisogno di un tuo live“.

Per concludere il bellissimo scatto in cui D’Alessio è spassionatamente stato immortalato sul palco, a riprendere le parole del titolo della sua tournée estiva, e dunque rigorosamente ad occhi chiusi e mano protesa verso il cielo, è stato realizzato dal fotografo Davide Di Lorenzo. Per poi essere accompagnato dalla copertina della stessa, per ora tappa fissa, a sfondo bianco.