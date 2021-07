La celebre diva del web e della nuova generazione televisiva, Aurora Ramazzotti, dona il meglio di sé in un coming out dagli esuberanti motivi.

Superba ed esilarante, l’ultima performance messa appunto dalla giovane conduttrice televisiva ed influencer, Aurora Ramazzotti, ha paralizzato il web in queste ore. Dopo aver dato il meglio di se stessa in uno spassoso balletto per allontanare la noia dovuta ai numerosi tentativi di apprendere buone nuove personali. Almeno per quel che riguarda la calzante tematica de “alla ricerca del Green Pass perduto”, l’ex inviata milanese di “Ogni Mattina“, svelerà in maniera inattesa il suo punto di vista su una delicata questione.

La nata sotto il segno del Sagittario, dimostratasi fin dai suoi esordi ad “X Factor” come una giovane dal carattere tenace e soprattutto priva in qualsivoglia situazione di peli sulla lingua, ha infine deciso di rispondere quanto più esaustivamente possibile ad alcuni “scottanti“ quesiti rivoltile nelle ultime ventiquattro ore da parte dei suoi fan.

“Ho fatto sesso con il mio psicologo” Aurora Ramazzotti non ci sta “me ne vado”

Come è noto da immemore tempo a molti dei suoi follower, Aurora ama condividere il suo tempo libero con loro. Talvolta rispondendo ad alcune domande personali, altre validando consigli degni di nota oppure cimentandosi in sketch dall’irresistibile portata. In queste ore la conduttrice, classe 1996, ha esaudito le tre opzioni in un solo episodio.

Sulle sue storie su Instagram è apparso 22 ore fa l’invito da parte di Aurora dal titolo di “Dai, ti leggo“. A partire da quel momento il suo seguito si è oltremodo catapultato ad intervenire. A colpire nel segno più di tutte, pare sia stata la segreta ammissione di una ragazza nei confronti della Ramazzotti e poi, subito dopo, la sua reazione dalla comicità dilagante. “Ho fatto sesso con il mio psicologo“, ammette la protagonista della storia in questione. La paladina del futuro in ambito sentimentale, pronta a bandire ex amanti anche in situazioni apocalittiche o le più tossiche storie d’amore, in quel momento non potrà fare a meno di concedersi un momento di “sana pazzia“. Data l’assurdità della situazione, Aurora preparerà in fretta e furia una metaforica valigia.

Dove saranno contenute le sue più calzanti esclamazioni. “Eh ma io non ci posso credere, qui sono completamente impazziti, ma io come faccio? Voglio traferirmi su un altro pianeta, voglio andare su Marte, dove non ci sia nessuna forma di vita“. Per poi chiudere il sipario con un gran finale: “la gente è completamente rinc***ita”.