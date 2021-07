Arriva un secondo cambio look per Ignazio Moser dopo il taglio drastico avvenuto all’Isola dei Famosi. Ecco come si presenta oggi

Sono stati mesi piuttosto intensi ma anche ricchi di soddisfazioni per Ignazio Moser. Finalista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, si è fatto conoscere meglio dal pubblico che ha apprezzato le sue gesta all’interno del reality. In particolare il sacrificio fatto per il gruppo che lo ha portato a rasare completamente la sua folta chioma. Con il supporto della fidanzata Cecilia Rodriguez, sempre presente in studio, Ignazio ha dato prova della sua lealtà e del suo coraggio. Sembra averci preso gusto però, perché ora arriva un secondo cambio look per lui.

Ignazio Moser sfoggia il nuovo look a Ibiza: paragonato a Maluma

Conclusi gli impegni lavorati, Ignazio Moser si sta godendo le vacanze insieme alla sua dolce metà e ad alcuni amici a Ibiza. Tra divertimento e relax ha avuto modo di cambiare nuovamente look per quest’estate, lasciando stupiti i suoi followers.

Una foto pubblicata proprio dall’ex ciclista sul suo profilo Instagram lo ritrae con i capelli completamente decolorati. Tanti i commenti sotto l’immagine condivisa, tra chi dichiara decisamente di preferirlo moro e chi invece approva questa sua scelta.

Uno dei suoi più cari amici, il deejay Andrea Damante, lo ha persino paragonato al noto artista latino Maluma. Nessun commento da parte di Cecilia Rodriguez che non si è pubblicamente espressa sul cambiamento del fidanzato. Tuttavia proprio la modella e influencer aveva dichiarato all’Isola dei Famosi di amarlo con qualsiasi look.

Ignazio si è lasciato ispirare dalla stagione estiva e dalle vacanze, volendo sperimentare qualcosa di nuovo prima di tornare al lavoro. L’ex concorrente dell’Isola e la compagna sono stati riconfermati per la conduzione della terza stagione di “Ex on the beach” che andrà in onda questo autunno su MTV.

Nel frattempo la coppia si gode il relax e la piccola Luna, la secondogenita di Belen Rodriguez nata solo poche settimane fa. Amore a prima vista per gli zii che hanno già avuto modo di conoscerla e di passare del tempo con lei.