Karina Cascella bella ed esagerata in un costume azzurro. Inquadratura strategica e forme che fanno perdere la lucidità

Fino a pochi mesi fa per molti è stata l’opinionista Mediaset più temuta in assoluto. Carattere forte, sincerità in ogni momento, anche a costo di far male e un linguaggio forbito e pungente che come lei non se ne trovano.

Parliamo di Karina Cascella, lei che nel ruolo di opinionista di “Uomini e Donne”, con la sua estrema sincerità, ha conquistato il cuore del pubblico che oltre che in tv oggi la segue numeroso anche sui social.

Oltre un milione di follower e quella coerenza nel fare e dire le cose che Karina non ha mai perso. Oggi che si è allontanata un po’ dalla tv, dedicandosi soprattutto alla sua attività di imprenditrice insieme al compagno Max, non esclude un ritorno in tv ma magari con un ruolo anche diverso.

Ce lo aveva già rivelato un po’ di tempo fa ai nostri microfoni, senza nascondere però che con il ritorno de “La Talpa” il reality che lei aveva vinto, potrebbe tornare nel ruolo di opinionista. Tutto ancora da vedere e nel mentre i suoi fan possono seguirla sui social, nel pieno della sua sincerità e con la sua bellezza travolgente. La foto in bikini di oggi è davvero bombastica.

Karina Cascella esagerata: bikini atomico

