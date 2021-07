“Love is in the Air” anticipazioni 30 luglio: la decisione di Serkan

Quarto appuntamento della settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Serkan prenderà una decisione importante

Love is in the Air è una delle serie tv più amata del momento. Nelle ultime puntate abbiamo visto Eda e Serkan cominciare una volta e per tutte la loro favola d’amore. I due hanno deciso di mettersi insieme quando Serkan ha fermato Eda il giorno in cui voleva partire per l’Italia. Da allora non si sono più lasciati ma gli ostacoli non sono di certo terminati qua, anzi, proprio di recente Serkan ha fatto una terribile scoperta che potrebbe compromettere la sua relazione con Eda.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Daniele, la scoperta pazzesca: la giornata che mai dimenticherà

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Serkan, infatti, ha scoperto che la sua famiglia è responsabile della morte dei genitori di Eda. Questo lo ha gettato in una crisi profonda, per giorni si è domandato cosa fare con Eda e le cose sono diventate strane tra di loro. Anche Eda ha cominciato a nutrire dei sospetti e Serkan ha fatto di tutto per apparire un po’ più normale agli occhi della sua amata. Per questo motivo ha chiesto consiglio e alla fine è arrivato alla conclusione che dire la verità ad Eda non potrebbe mettere in crisi soltanto il loro rapporto ma lei stessa, e che dunque forse non le serve conoscere una nuova versione della morte dei suoi genitori e riaprire ancora una volta questa ferita dolorosa. Serkan avrà preso la decisione giusta o quella sbagliata? Non ci resta che aspettare l’episodio che andrà in onda domani per sapere cosa succederà.

LEGGI ANCHE -> Alessandro Cattelan, arriva l’ufficialità: la FOTO non lascia alcun dubbio

Domani alle 15:30 andrà in onda l’ultimo episodio della settimana con la serie tv turca che sta appassionando milioni di telespettatori italiani ogni giorno: Eda e Serkan sono entrati davvero nel cuore di tutti.