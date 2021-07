Mara Venier, sempre molto attiva sui social network, condivide con i suoi fan una foto di un momento speciale per lei.

Nell’ultimo anno e mezzo, la vita degli italiani è innegabilmente cambiata, in un modo che non avremmo mai pensato possibile. Chi ha provato ad accompagnarli a modo suo in questo periodo difficile è stata Mara Venier.

L’ex attrice, colonna portante di ‘Domenica In’ e da diverso tempo volto del programma principe della domenica di Rai Uno, pur tra le difficoltà ha portato avanti lo show, anche se in maniera diversa rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Mara non ha mai nascosto il senso di straniamento nel non poter avere più il contatto con il suo pubblico e, fino a poco tempo fa, nemmeno con i suoi ospiti, che partecipavano rigorosamente in videochiamata. Ma si è fatta forza cercando di entrare nelle case degli italiani, con lo stile che sempre la contraddistingue.

Mara Venier e la gioia delle cose semplici, il gusto della normalità in un solo scatto

SE VUOI VEDERE LA FOTO DI MARA, VAI SU SUCCESSIVO