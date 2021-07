Melissa Satta e il primo piano sulla spiaggia che manda fuori di testa. Domatrice di onde è di una bellezza inarrivabile.

La showgirl, Melissa Satta splende di una bellezza che la rende ancor più giovanile nonostante il trascorrere inesorabile del tempo.

Ogni anno, l’ex compagna di Kevin Prince Boateng sembra apparire sempre più giovane. In molti si chiedono quale fosse l'”ingrediente” base che la rende perfetta sotto tutti i punti di vista.

In questi giorni Melissa spende il tempo libero al mare e in spiaggia, nel tentativo di abbronzare la sua magnifica corporatura. Nell’ultimo post di Instagram, l’ex velina presenta ai followers una nuova tipologia di “acqua solare protettiva” dalla formula basica contenente acido jaluronico.

Il giusto compromesso per un ‘estate meno rovente del previsto e l’antidoto idoneo per evitare eritemi solari e scottature in generale della pelle. Vediamo però nei dettagli, uno scatto che non conosce rivali in termini di bellezza

Melissa Satta divina in spiaggia, bikini da urlo: che schianto

