Raffaella Carrà, l’omaggio alla sua memoria mette i brividi – FOTO

Raffaella Carrà ci ha lasciati agli inizi di luglio a causa di un tumore al polmone, il suo ricordo è ancora vivo e qualcuno l’ha dimostrato così.

Nessuno era pronto a dire addio alla magnifica Raffaella Carrà che ha tenuto nascosta la sua malattia per anni, ha voluto che il pubblico la ricordasse florida, piena di vita ed irraggiungibile.

Dopo che l’artista ha esalato l’ultimo respiro, il 5 luglio 2021, il mondo ha pianto la sua scomparsa ed ha voluto ricordarla come una presenza costante, da non poter eclissare.

Roma è diventata negli anni la sua casa, anche se Raffella era cittadina del mondo, la città eterna ha voluto omaggiarla in diversi modi e l’ultimo atto d’amore è davvero commovente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Irina Shayk, i suoi gioielli più preziosi messi a nudo. Fan in delirio – FOTO

Raffaella Carrà vivrà in eterno in ogni angolo di mondo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fiorello lo confessa, i fan sono increduli. Il segreto agghiacciante che nessuno sospettava

A pochi passi dal Colosseo, in via San Giovanni in Laterano, zona soprannominata anche la ‘Gay Street romana‘, è comparso il volto di Raffaella Carrà. L’opera realizzata da Mr. Churro lancia un messaggio ben preciso, “- Silenzio + Rumore”, in riferimento al Ddl Zan (disegno di legge ancora in approvazione contro l’omofobia).

Raffaella è un volto iconico per la comunità LGBT, ricordiamo che in tempi non sospetti, la Carrà grazie al suo ombelico, mostrato in diretta televisiva, ha dato una spinta all’emancipazione femminile.

Anche Fabrizio Marrazzo, portavoce nazionale del Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale, Ambientalista e Liberale e candidato sindaco di Roma, ha approvato l’opera e ne ha ampiamente discusso sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarrafans_official)

Tutto il mondo ricorda l’artista, anche a Barcellona (Spagna) compare Raffaella negli angoli della città. L’artista era amata da moltissime persone, Raffaella è stata un’icona di stile, di eleganza, di vita e di modernità, sarà difficile trovare una persona tanto grande da eguagliarla.

Lei era unica e la sua scomparsa è stata per tutti una grave perdita da accettare, persone così positive, così competenti e complete dovrebbero vivere per sempre. Ma dal momento che non è possibile (almeno umanamente) sarà il suo dolce ricordo a rallegrare e motivare la vita di tantissime persone.