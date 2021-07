Avete mai visto la camera da letto di Sabrina Salerno? Lei ce la mostra in una veste inedita, abito succinto ed una bellezza da togliere il fiato.

La meravigliosa Sabrina Salerno è un vulcano di vitalità, non si ferma mai e sui social condivide ogni suoi spostamento e attività che compie nella vita privata e lavorativa. Ieri si trovava assieme alle amiche Nicole Vinti e Paola Somma con cui è stata dal parrucchiere, tante chiacchiere tra donne e risate e crepapelle.

La cantante ha anche rivelato per l’ennesima volta dopo aver ricevuto messaggi inopportuni (seguita dall’occhio vigile delle amiche che ridevano alle sue parole) di non avere il seno rifatto.

Poi nelle stories ha mostrato, con tanto di toccata e scuotimento, che se non fosse vero il suo corredo non potrebbe compiere quel gesto. Insomma, Sabrina incontenibile e senza peli sulla lingua come sempre. Vediamo invece dove ci ha portati ieri sera prima di andare a dormire.

NON PERDERTI ANCHE –> “I meloni” Serena Garitta: scatti bollenti in bikini, fuori tutto e i fan impazziscono

Sabrina Salerno a letto sfoggia ciò che di più prezioso ha: toglie il fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

GUARDA QUI –> Nunzia De Girolamo, affascinante e abbronzata: l’ex ministro infuoca l’estate. Che curve – FOTO

“Si ma lei non è che può ogni sera lasciarci, così, senza fiato! Bellissima🤗” scrive un fan della divina accanto all’ultimo scatto che la vede seduta nel letto della sua camera da letto. Lei indossa un prendisole nero con le spalline sottili che mostra il seno in tutta la sua magnificenza, un sorriso ipnotico dove campeggia un trucco perfetto ed i capelli in piega.

Alle sue spalle possiamo vedere una cassettiera di legno scuro dove troneggiano moltissime foto di lei assieme al coniuge Enrico Monti e al figlio Luca, alcuni orpelli e soprammobili.

Sul letto invece la vera rivelazione: Sabrina ha deciso di ordinare le sue trousse di trucchi. “I like make-up 💄… ma non troppo…💋” scrive nella didascalia dello scatto. Pennelli, fard, ciprie, ombretti e mascara, tutto ciò di cui ogni donna vorrebbe circondarsi. Oltre 20mila like per lei in poche ore, seduzione alle stelle ancora una volta.