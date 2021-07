Zodiaco, i segni che preferiscono i fatti alle parole: determinati e sicuri di sé

Alcuni segni zodiacali sono più concreti di altri, preferendo di gran lunga vivere con i piedi ben piantati a terra: scopriamo di chi si tratta

Se è vero che esistono persone che tendono a vivere con la testa fra le nuvole e sognando immaginari forse mai realizzabili, ne esistono altrettante con i piedi ben piantati a terra. Si tratta di tutti coloro che non amano vivere all’avventura, bensì pianificare e ragionare sulle proprie scelte. Sanno come reagire in caso di imprevisto proprio perché ben preparati all’eventualità. Pensano concretamente, preferendo i fatti alle parole. Secondo gli astrologi il proprio segno zodiacale potrebbe influenzare questa caratteristica.

I segni zodiacali più determinati e concreti

Tra i segni più concreti dello Zodiaco troviamo il Toro che, una volta fissato un obbiettivo, non permetterà a niente e nessuno di distrarlo dal suo lavoro. Un segno che non ha timore di sporcarsi le mani e scendere in campo in prima persona, prendendo così le redini della situazione. Ogni parola è superflua e per lui una perdita di tempo, nonché una possibile distrazione per chi lo affianca.

Poi c’è la Vergine che pianifica ogni cosa, finendo per controllare minuziosamente tutto ciò che accade. Gli imprevisti non sono di suo gradimento sebbene sappia come gestirli. Si tratta di un segno tanto determinato quanto perfezionista, che non si fida di discorsi fatti senza sostanza. Non ama chi sogna a occhi aperti, avendo i piedi ben piantati a terra.

L‘Acquario non solo rientra nella categoria dei segni più concreti, ma anche dei più organizzati. Sembra essere sempre un passo avanti a tutti essendosi preparato adeguatamente a ogni eventualità. Non potrebbe mai lanciarsi in un progetto a occhi chiusi, deve sempre avere chiara la strada dinnanzi a sé. In caso contrario potrebbe entrare in crisi. Per un segno concreto come l’Acquario l’ignoto è qualcosa di particolarmente spaventoso.

Infine troviamo il Capricorno, tra i segni più determinati e sicuri dello Zodiaco. Le persone nate sotto questo segno sanno sempre cosa devono fare, quando farlo e come. Preparate, tenaci e caparbi, vanno dritto per la propria strada. Raramente le loro idee possono definirsi confuse, ma anche in quei casi riusciranno a chiarirsele in tempi relativamente brevi. Sembrano avere sempre la giusta soluzione a portata di mano e per questo rappresentano persone fidate a cui rivolgersi in caso di difficoltà.