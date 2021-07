“Sguardo provocante”, Elisa Isoardi e la FOTO che fulmina i fan: la seduzione è nei suoi occhi

Elisa Isoardi fulmina i fan con l’ultimo scatto postato su Instagram. Gli utenti rimangono di stucco di fronte al suo sguardo seducente

Per Elisa Isoardi, la presunta trattativa con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, si è rivelata fallimentare. Negli scorsi mesi si era a lungo parlato di un possibile programma da affidare alla conduttrice, reduce dal successo dell’esperienza in Honduras. Ma la presentazione dei palinsesti 2021-2022 aveva smantellato ogni speranza: Pier Silvio Berlusconi, come da lui stesso ribadito, non ha mai avuto intenzione di contattare la presentatrice. Elisa, che non si è lasciata abbattere dagli eventi, si sta godendo i mesi estivi circondata dall’affetto dei propri cari e dei fan. L’ultimo post che l’ex naufraga ha pubblicato su Instagram, seducente oltre ogni misura, ha fatto rimanere i followers a bocca aperta…

Elisa Isoardi e la FOTO che fulmina i fan: la seduzione è nei suoi occhi

Nonostante Mediaset non abbia avanzato alcun tipo di proposta ad Elisa Isoardi, la conduttrice non ha affatto perso il sorriso che la contraddistingue. Al contrario, l’ex naufraga si mostra sempre radiosa e in perfetta forma sui social, dove non manca di condividere tutto quello che accade nelle sue giornate frenetiche. Dopo aver trascorso alcune settimane a Caraglio (Cuneo), città di origine della sua famiglia, la Isoardi si è recentemente recata in Sardegna, per approfittare delle splendide acque dell’isola.

Nell’ultimo post pubblicato, composto da due scatti, Elisa ha deciso di inquadrare esclusivamente il proprio volto. I suoi occhi magnetici, seducenti e sfuggenti, le hanno fatto guadagnare fin da subito gli apprezzamenti dei suoi fan: “Sguardo provocante“. Nella didascalia, l’ex naufraga si è espressa in questi termini: “Il vento tra i capelli, il sole, il mare e la Sardegna“.

A giudicare dalle sue parole, nulla è stato in grado di scalfire la serenità interiore della conduttrice. La Isoardi, che si è sempre mostrata una donna risoluta e forte, ha ricevuto i complimenti di tutti: “Sei unica“, “Raggio di sole“.