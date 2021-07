Il “Movimento Lento” della cantautrice Annalisa inizia il suo percorso verso l’oltre più assoluto. Stavolta, servendosi di un video inedito, pare fosse necessario fare un passo avanti.

La cantautrice savonese, classe 1985, Annalisa intraprende un decisivo passo avanti questa mattina. Vestendo soltanto un elegante giacca extra large dalla tinta azzurra e glicine, mostrerà attraverso un video inedito alcuni particolari finora nascosti riguardanti il suo successo.

Se il potente “Tsunami” generato dall’artista pop dalla rossa chioma aveva già conquistato il panorama musicale italiano, per poi essere superato in extremis dal suo ultimo brano estivo realizzato in coppia, Annalisa non è ad oggi di certo a corto di sorprese. Esibendosi in un’inedita sfilata la cantautrice rivelerà quanto ormai, definito dai suoi ammiratori, “necessario“.

Annalisa si scopre al pubblico. Stavolta era necessario. il VIDEO è uno “spettacolo”

