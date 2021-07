“Un Posto al Sole” anticipazioni 30 luglio: Filippo fa un nuovo tentativo

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole: Susanna e Niko passano un po’ di tempo insieme, Speranza è sempre più divisa tra Samuel e Vittorio

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più amata dagli italiani. Sono trascorsi ormai diversi giorni da quando Filippo è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto il tentativo di vivere con sua moglie e con sua figlia, tentativo che non è andato in porto perché alla fine ha deicos di tornare a vivere con suo padre per potersi sentire di più a casa. Adesso potrebbe sentirsi pronto a fare un secondo tentativo per recuperare la memoria: ci riuscirà?

LEGGI ANCHE -> Alessandro Cattelan, arriva l’ufficialità: la FOTO non lascia alcun dubbio

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a b I m b e d I r o b e r t o u p a s (@ l e b I m b e d I r o b e r t o f e r r I )

Speranza è sempre più divisa tra Vittorio e Samuel. Prima di partire per Madrid Vittorio l’ha baciata, ma da lì le cose sono completamente finite tra di loro. Samuel, al contrario, ha cominciato a corteggiare sempre di più la ragazza rivelandole di provare qualcosa per lei e invitandola ad uscire. Adesso Speranza è divisa tra il romanticismo di Samuel che le dimostra costantemente di tenere a lei e il cinismo di Vittorio, che al contrario è troppo preso da se stesso in questo momento per poter pensare a lei. Su chi ricadrà la sua scelta? E se dovesse ricadere su Vittorio, lui sarà lì per lei? Non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Albano non ci sta, i figli non si toccano. Bido non merita tanta cattiveria

Sono trascorsi mesi da quando Susanna e Niko si sono lasciati e poi ritrovati come amici: ora che lo studio chiude per le vacanze, i due potrebbero riavvicinarsi.