Valentina Ferragni finalmente in Liguria, sbarca a Portofino-FOTO

Pronta per le vacanze estive, la Ferragni sbarca a Portofino e si scatta una foto davanti al mare con un look bellissimo

Valentina Ferragni è bellissima durante la sua prima serata a Portofino. Ha raggiunto la destinazione Ligure dove va ogni anno con il suo fidanzato Luca che è originario di Genova. Le sue amiche e i parenti commentano la foto con complimenti:“Bellissima a Portofino” scrive mamma Marina Di Guardo Risponde anche la sorella Chiara con tanti cuoricini.

Valentina Ferragni vacanza di lusso a Portofino

La bella Ferragni è contenta di essere a Portofino e di alloggiare nell’albergo più bello il Belmond Splendido Hotel. Si trova proprio nella piazza di Portofino e le stanze sono affacciate sul mare. Sono solo alcune delle stanze che si trovano sopra al ristorante preso in gestione quest’anno dal noto Da Vittorio a Bergamo della famiglia Cerea. Le altre stanze dell’albergo e la struttura vera e propria si trova poco prima di Portofino salendo da una stradina. A quanto pare la Ferragni si trova lì anche per lavoro, infatti riprende spesso le borse si Dior e tagga il brand. Si tratterà di qualche campagna promozionale e sponsorizzazione.

Questa estate l’influencer ha girato molto per impegni lavorativi. Ha partecipato a molte sfilate prendendo il posto della sorella Chiara che ormai tra i figli e il suo lavoro di imprenditrice partecipa sempre meno a questi eventi. Ma d’altronde lo ha fatto per tanti anni quindi è tempo di passare il testimone alla piccola Ferragni. Valentina apprezza particolarmente il marchio Dior, indossa spesso le borse e i vestiti del noto marchio. Anche l’influencer però come la sorella, ha deciso di mettersi in proprio creando una propria linea di gioielli, si chiama Valentina Ferragni Studio il suo marchio. Per Valentina dal punto di vista lavorativo è un periodo molto fortunato. Anche in amore tutto procede, sono anni ormai che è al fianco di Luca Vezil, i due vivono insieme a Milano. L’unica problematica della 27enn cremonese è la salute.

Recentemente ha avuto qualche problema, infatti tramite delle analisi ha scoperto di soffrire di insulina-resistenza. Si tratta di una condizione in cui le cellule dell’organismo hanno una scarsa sensibilità all’insulina e pertanto il glucosio non riesce ad essere assorbito nel modo giusto. Un brutto colpo per la piccola Ferragni ma lei si dice orgogliosa di come sta reagendo con forza alla questione.