“Quanto ti dona il nero”. Veronica Gentili, la dark lady dell’informazione che fa sognare gli italiani – FOTO

Veronica Gentili. La conduttrice di “Staseraitalia” e “Controcorrente” si mette in posa prima della messa in onda. Sempre superbamente di classe ed elegante

Veronica Gentili, classe 1982, è una giornalista di punta di Rete Quattro. É al timone del programma di approfondimento politico “Stasera Italia” (in sostituzione di Barbara Palombelli) e dallo scorso 26 luglio guida anche il nuovo talk show “Controcorrente”.

É stato un inizio denso di scoppiettanti polemiche per lei. La giornalista ha infatti presentato una tematica molto attuale, proponendola come uno scontro tra fazioni: “Vedremo inscenato il dibattito tra virologi e giornalisti. Li vedremo sfidarsi, diciamo così“. Ha suscitato la reazione immediata del virologo Massimo Galli che, in collegamento, ha sbottato: “Questa cosa delle squadre, francamente, avessi ben capito che c’era, vi avrei detto che non venivo… C’è stata una passerella di miei colleghi che ne hanno dette di tutti i colori”. Il programma si è poi svolto serenamente, senza troppi colpi di scena.

Veronica Gentili, dal cinema al giornalismo

Veronica Gentili ha guadagnato molta popolarità partecipando al programma “Piazzapulita” su LA7 nel 2013. Firma articoli interessanti per il Fatto Quotidiano e, sempre su La7, è ospite fissa di molteplici talk show.

Tuttavia, il suo esordio la vede in ben altre vesti. Il suo sogno iniziale era sfondare nel mondo del cinema come attrice. Si è diplomata nel 2006 presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, avendo ottenuto precedentemente un debutto di prestigio. É stata, infatti, parte del cast dell’acclamato film di Gabriele Muccino “Come te nessuno mai”.

Sono seguite partecipazioni a progetti di enorme successo come le serie tv “Provaci ancora prof!”, “Don Matteo”, “Romanzo criminale”, “Il commissario Rex”, fino ad apparire nel film internazionale “Third Person” del regista canadese Paul Haggis con protagonista Liam Neeson.

L’informazione e il giornalismo sono però divenuti il suo percorso più favorevole. Acclamatissima dal pubblico italiano, ha uno stuolo di ammiratori che la seguono con costanza su Instagram dove, al momento, conta 125mila follower.

É divenuto rituale per Veronica Gentili mostrare la sua mise in anteprima nei minuti precedenti alla messa in onda, fuori dagli studi Mediaset, sempre dallo stesso balcone con il medesimo panorama.

Elegante, di classe, con outfit professionali ma non per questo meno femminili, che sanno mettere perfettamente in risalto la sua figura incantevole. L’ultimo scatto la vede in un completo total black, giacca e pantaloni lunghi, molto serio. Unica nota di colore: i sandali carta da zucchero.

“Quanto ti dona il nero” – scrive qualcuno nei commenti. Altri fan approvano: “Divina”, “Dark Lady”, “Pettinatura e accessori eccellenti”, “Sei favolosa”, “Sei meglio della pizza”.