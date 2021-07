Federica Pellegrini ancora una volta ha emozionato i tifosi con una performance unica, è arrivato il momento di voltare pagina

Federica Pellegrini è riuscita a scrivere la storia del nuoto italiano anche quest’anno ed ha sbalordito tutti con un risultato strepitoso. Per la quinta volta consecutiva ha ottenuto la finale olimpionica nei 200 metri stile libero e con il settimo posto ha chiuso la sua carriera da atleta.

“È stato un viaggio incredibile …..bellissimo e difficile…sono fiera di me, di come sono cresciuta e della donna che sono diventata negli anni!”. Ha scritto su Instagram la campionessa per salutare i fan.

Federica Pellegrini, la FOTO di un amico è commovente

Dopo la gara, sui social non sono mancati complimenti e parole meravigliose da parte non solo dei fan ma anche di tanti personaggi dello spettacolo. Amici, conoscenti, tutti hanno dedicato un post all’atleta che per anni ci ha fatto emozionare creando coreografie uniche in acqua.

Tra questi c’è stata la foto di Gabriele Parpiglia, il giornalista di gossip e spettacolo, che ha pubblicato uno scatto di una vacanza a Formentera insieme alla Pellegrini.

“In questa foto (agosto/ #formentera#2018 ) brindavamo alle 5.00 del mattino circa con acqua gasata. Buon nuovo viaggio dolce e gentile Fede nella vita . Poi ci ritroveremo al #pigna bar… a bere del whisky questa volta perché ti meriti tutto”. Ha scritto il giornalista.

“Orgoglio” ha poi commentato qualcuno sotto al post. Da oggi in poi di scatti così ce ne saranno un milione, da adesso per Federica inizierà una nuova vita.

Il divertimento non mancherà come tante soddisfazioni che la televisione potrà recarle. Finito il capitolo del nuoto, per la Pellegrini ne inizierà un altro. In realtà già da anni è diventata un personaggio pubblico, infatti, è il giudice di “Italia’s got talent”. Poi è arrivato l’amore che l’ha catapultata in una favola che ha il nome di Matteo Giunta.