Il Volo, per i tre tenori ora cambia tutto: la notizia sconvolgente

I tre ragazzi de Il Volo Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno dato una notizia incredibile per loro e i fan: i dettagli

Il Volo è un gruppo musicale formato da due tenori e un baritono. Tre ragazzi giovani che si sono incontrati nel lontano 2009 alla trasmissione condotta da Antonella Clerici “Ti lascio una canzone” quando erano solo dei ragazzini.

Si erano presentati ognuno per conto proprio ma Roberto Cenci, il regista del programma, dall’alto della sua esperienza ci vide lungo e li fece cantare insieme. Nacque così il trio de Il Volo. Da allora solo successi per loro che hanno portato la musica italiana in giro per il mondo riscuotendo grandi consensi di pubblico e critica.

Il Volo, l’annuncio a sorpresa che lascia i fan senza parole

Su Instagram i tre cantanti de Il Volo hanno dato la notizia che ha lasciato i fan di stucco. Hanno infatti scritto queste parole: “Ciao ragazzi! Siamo davvero felici ed entusiasti di annunciarvi che è appena uscito il video Grande amore con la talentuosa Paula Fernandes“.

Una notizia davvero incredibile per tutti i seguaci del trio musicale. Grande amore è la canzone con cui i due tenori e il baritono hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015. Presentata poi all’ Eurovision Song Contest il brano è arrivato terzo, salendo quindi sul terzo gradino del podio.

Per quanto riguarda la loro compagna di avventure e successi, Paula Fernandes, si tratta di una collaborazione di alto spessore: è una cantautrice brasiliana, classe 1994, in attività dal 2002. I ragazzi de “Il Volo” interpretano canzoni in varie lingue. Hanno infatti cantato già in latino, spagnolo, inglese, francese e tedesco.

Reinterpretano in chiave classica pezzi della musica italiana e internazionale e anche brani di genere pop. La loro ultima esperienza risale al 5 giugno scorso quando hanno tenuto un concerto in onore del compianto compositore Ennio Morricone all’Arena di Verona.