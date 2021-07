Sempre più bella e perfetta Bianca Guaccero. La conduttrice in vacanza sfodera le sue carte migliori: la foto è da incorniciare

Secondo le indiscrezioni Milly Carlucci la vorrebbe a “Ballando con le stelle”. Di sicuro, a settembre, la vedremo in prima serata su Rai 1 con una nuova fiction e nel pomeriggio di Rai 2 con il suo “Detto Fatto”.

Parliamo dell’amatissima Bianca Guaccero che in queste settimane si gode le vacanze nella sua Puglia per tornare più in forma e carica di prima. In attesa di conferma, l’attrice e conduttrice ci delizia con alcune foto che sono da incorniciare.

Bianca Guaccero: la perfezione esiste, la FOTO

Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La perfezione esiste con Bianca Guaccero. È così che si può dire guardando la sua ultima foto pubblicata su Instagram. La conduttrice di “Detto Fatto” sgancia dalla sua amata Puglia un altro scatto in bikii ed è subito fuoco sui social.

Non c’è confronto che tiene: il suo fisico è così perfetto, longilineo, magro e con i muscoli scolpiti che sembra quello di una statua. Una dea di quelle che gli antichi romani raffiguravano che si è materializzata nell’epoca del2.0.

Posa sexy e acrobazia appoggiata ad un piccolo muretto delle classiche abitazioni bianche che si trovano nella sua terra. È leggermente appoggiata con il sedere e con un piede. Si butta in dietro e ritrae l’addome. Un’incavatura così magistrale che sembra essere disegnata. Bikini fucsia infuocato veramente mini e delle forme così minimal ma ognuna al proprio posto che si perdono le parole.

Occhiali da sole in mano, sguardo verso il basso e un braccio verso l’alto che lascia intravedere i tatuaggi. È questa la magia di Bianca Guaccero che lascia estasiati i suoi follower.

Per lei commenti pieni di ammirazione: “Anche il tuo affezionatissimo pubblico, ti ama e non vede l’ora di vederti in tv, manchi tanto Bià e come dici tu meh veloce a tornare ❤️”, “Quanto sei bella, hai un bellissimo fisico e delle bellissime gambe ❤️” e poi chi in breve la descrive con un “spettacolare”.