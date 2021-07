Ambra e Allegri, le ultime sulla crisi: come stanno realmente le cose

Si parla da tempo di una rottura definitiva tra l’attrice, Ambra Angiolini e il coach, Massimiliano Allegri: nuovi aggiornamenti sulla coppia.

I fan dell’amore hanno riempito di nubi e malelingue la coppia più attesa dello spettacolo, composta da Ambra Angiolini e Max Allegri.

L’attrice, ospite nel corso della sua carriera in diversi salotti di gossip continua a macinare ascolti durante le registrazioni. L’ex di Francesco Renga nel corso degli anni sembrava essersi avvicinata nuovamente al cantante, subito dopo la presentazione del suo unico romanzo autobiografico.

Il cantautore di Udine ha supportato l’attrice nel pubblicizzare in giro per lo “stivale”, il prodotto. Per questa ragione, molti dei loro fans avevano sperato e ipotizzato concretamente un clamoroso riavvicinamento. Tra Ambra e Max Allegri, i social risultavano sempre più privi di foto oggettive che testimoniavano il loro amore.

Secondo gli ultimi rumors di gossip sulla presunta crisi di coppia, però il vento soffierebbe in un’unica direzione: scopriamola insieme

Ambra e Allegri, tutta la verità sulla crisi di coppia

La mancata pubblicazione di scatti social in dolce compagnia tra Max Allegri e Ambra Angiolini avevano ipotizzato una forte crisi di coppia.

In attesa di capire l’ingiustificata assenza, Ambra era rimasta vaga sui sentimenti, senza specificare il nome dell’uomo che le stava accanto in quel momento. Ospite a “Verissimo” da Silvia Toffanin, l’ex di Renga aveva ribadito all’Italia intera che il rapporto con l’amore continuava a viaggiare a vele spiegate.

“Pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola…”, queste le parole dell’artista romana, in seguito uscita allo scoperto con alcune foto compromettenti in compagnia del suo “valore aggiunto“.

Naturalmente si tratta proprio di Massimiliano Allegri, pronto ad iniziare il secondo capitolo della sua carriera dopo due anni di inattività, nelle vesti di coach della Juventus.

La coppia così ha spazzato via ogni limbo di dubbio sulla presunta crisi di relazione e come “ciliegina sulla torta” ha dimostrato di essere ancor più affiatata di prima.

I due “cuori e una capanna” sono stati di recente pizzicati tra le strade di Roma, tra baci e coccole varie.