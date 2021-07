Anna Tatangelo a nanna solo con il reggiseno: la FOTO nella notte. Lato A stratosferico

Anna Tatangelo ha condiviso nelle proprie Instagram Stories una foto incredibile, mostrando a tutti i suoi fan il suo stratosferico lato A

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La splendida Anna Tatangelo ha condiviso la scorsa notte delle IG Stories in cui si mostra solo con il reggiseno color rosso fuoco di pizzo. Un tripudio di bellezza che la cantante mette in mostra per tutti i suoi tantissimi follower, che di sicuro avranno apprezzato non poco come si evince dai tanti like e commenti a margine dei suoi post sui social.

Anna non smette mai di stupire e i suoi seguaci non si stancano di ammirare i suoi scatti in cui appare di volta in volta sempre più bella.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Non so farlo”, Anna Tatangelo in bikini che scoppia fa una confessione inaspettata. Che fisico… – FOTO

Anna Tatangelo, la foto con il reggiseno rosso fuoco

Per vedere Anna Tatangelo con il reggiseno rosso in pizzo vai su Successivo