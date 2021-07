Bianca Atzei ed il relax nel suo posto preferito. La cantante sarda sfodera le sue armi migliori e incanta i follower

Un mese bollente quello di luglio per Bianca Atzei. Da una parte l’uscita del suo nuovo singolo “Straniero”, realizzato in collaborazione con Boss Doms e Seryo che segna un nuovo capitolo musicale per la cantante sarda che sta via via sperimentando nuovi sound e musicalità con contaminazioni inedite che la portano ad uscire da certi schemi ai quali ci aveva abituati.

Dall’altra, la sua terra, la Sardegna, che brucia in balia degli incendi e che le rattrista il cuore e la fa piangere anche se a distanza. “Il mio cuore è a pezzi – ha spiegato sui social –. Vedere quei luoghi che amo e ho sempre amato, sin da bambina, ridotti in cenere è talmente devastante da non riuscire a farmi trovare le parole”.

Bianca Atzei, il suo posto preferito e lato B in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Bianca Atzei in totale relax in uno dei suoi posti preferiti. La bella cantante si rilassa alle terme e sdraiata su un lettino ci mostra il meglio di sé. In un costume rosso intero, a dir poco favoloso, lascia che partano i sogni ad occhi aperti dei suoi follower.

Schiena scoperta e percorsa solo dalle due bretelle del costume e posteriore in primo piano che fa cadere l’occhio proprio lì. Show imperdibile in questo pomeriggio che raccoglie in poco tempo il pieno di like e commenti.

“Spettacolo stellare” lo definisce un follower della cantante sarda che dopo lo sfogo degli scorsi giorni sulle difficoltà che vive la sua terra, cerca di mettere da parte i brutti pensieri. Chiude gli occhi e chissà la sua mente dove viaggia. Quella dei suoi follower, 834 mila su Instagram, lasciano viaggiare i sogni proibiti che nascono davanti a questa magnifica visione.

Bianca non è mai esagerata ma con il suo stile, il suo essere pacata ma con quel pizzico di sex-appeal che non guasta, riesce a conquistare in modo deciso e certamente speciale i suoi fan che impazziscono per tutte le sue proposte.