Calciomercato Milan, colpo per il trequartista in saldo: il piano di Maldini

Calciomercato Milan, i rossoneri ancora a caccia di un trequartista: affare a prezzo di saldo, Maldini ci crede.

Il Milan è forse la formazione più attiva in Serie A nell’attuale finestra di calciomercato. Già molti gli acquisti messi a segno dalla coppia Maldini-Massara.

Non è ancora finita, però. I rossoneri, dopo aver messo a posto il centro dell’attacco con l’acquisto di Olivier Giroud come vice-Ibrahimovic, sono ora concentrati sulla caccia al trequartista.

Numerosi i nomi accostati al Diavolo in una zona di campo dove occorre colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Calhanoglu. La conferma di Brahim Diaz è stata importante, ma affidare un ruolo così nevralgico in titolarità al giovane spagnolo appare un azzardo.

Ecco perché la dirigenza milanista va a caccia di un profilo già affermato ed affidabile. Tra le varie piste, ce n’è una che porta in Serie A e a un giocatore già seguito piuttosto da vicino nel recente passato.

Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: assalto a metà agosto, la strategia

Si tratta di Josip Ilicic, che nell’ultima stagione, anche ritornato in campo dopo i problemi personali successivi al lockdown, ha trovato poco spazio nell‘Atalanta e la sua cessione appare vicina.

Milan che però non intende pagare cifre elevate per il trasferimento dello sloveno. Maldini, in particolare, si fa forte della volontà del giocatore di trasferirsi in rossonero, che potrebbe fare la differenza.

L’avventura con il Diavolo, in Champions League, potrebbe essere il trampolino di rilancio ideale per lui, in una squadra formata sia da giovani talenti che giocatori esperti.

Sebbene il giocatore non rientri più nei piani di Gasperini, l’Atalanta chiede 8 milioni di euro per cederlo. Cifra ritenuta troppo elevata dal Milan, che invece intende andare all’assalto con una soluzione in prestito con diritto di riscatto o una cessione definitiva a non più di 3 milioni.

La chiave potrebbe essere rappresentata dal sostituto che i nerazzurri potrebbero trovare sul mercato. Il Milan, d’altro canto, acquistando Ilicic a queste cifre potrebbe ancora andare a caccia di un altro trequartista e utilizzare lo sloveno sulla destra.