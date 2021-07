“Jlo, chi?” Claudia Napolitano del gruppo “The Jackal” incanta il pubblico del Giffoni – FOTO

Claudia Napolitano. L’attrice in forza al gruppo di attori e produttori “The Jackal”, attivo soprattutto sul web, è stata ospite insieme ai compagni di lavoro al Giffoni Film Festival

Il gruppo “The Jackal” rappresenta un collettivo di giovani ragazzi napoletani che, grazie alla loro dirompente simpatia, il talento comico e l’ironia con la quale riescono a toccare anche argomenti di elevato spessore, è diventato ultimamente molto popolare.

I primi passi nel mondo dell’intrattenimento sono stati mossi su internet, in particolare su YouTube, dove i loro corti e web series hanno ottenuto un successo strepitoso. Le loro recensioni dal Festival di Sanremo, le “incursioni” a “X-Factor” all’indirizzo di Mara Maionchi e, ancor più recentemente, le simpatiche dirette di commento agli ultimi campionati Europei di calcio, li hanno resi anche un fenomeno televisivo.

Claudia Napolitano, chi è la bella attrice dei “The Jackal”

I membri più conosciuti dei “The Jackal” sono Ciro Priello e Fru, apparsi nella prima edizione del programma rivelazione dell’anno “LOL – chi ride è fuori”. Non da meno sono gli altri componenti, tra cui spiccano anche due interpreti femminili: Aurora Leone e Claudia Napolitano.

Quest’ultima è stata ospite insieme ai suoi compagni di lavoro al Giffoni Film Festival che si concluderà domani, 31 Luglio.

Claudia, classe 1999, è nata a Napoli. Si avvicina giovanissima al mondo della danza per scoprire successivamente la sua vera passione artistica: la recitazione. Tanta gavetta per lei quando un incontro fortuito con i The Jackal cambia per sempre la sua vita. Avviene in occasione della produzione del videoclip “Un’altra luce”, brano di Nino D’Angelo e Livio Cori. Ciro e Fabio Balsamo erano presenti in un cameo; Claudia Napolitano era la protagonista. La sintonia è stata subito palpabile, il resto è storia.

Prende subito parte al video “L’amore al tempo del social” e oggi è componente del cast di “Generazione 56K”, la prima serie tv firmata dai The Jackal, disponibile su Netflix.

Claudia Napolitano ha condiviso con i suoi 121mila follower su Instagram diverse immagini del suo intervento come ospite al Giffoni Film Festival, manifestazione cinematografica per i giovani che si svolge ogni anno in provincia di Salerno. Un vestitino leggero dai toni pastello e una frase che scioglie i fan: “Qualche scatto dal Giffoni di ieri. Mi piacciono i miei occhi nella prima foto, sono pieni di sogni”.

“È bellissimo vedere quanta dedizione dai e cuore metti” – scrive qualcuno nei commenti. Altri scherzano ed esaltano la sua avvenenza: “JLo, chi?”, “Sei di una bellezza imbarazzante”, “Bellissima e simpaticissima”, “Hai un viso molto dolce, Claudia! Complimenti”.