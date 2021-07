“Fisico da sballo”, costumino bianco da sogno per Mercedesz, le curve migliori di profilo – FOTO

Costumino bianco da infarto per Mercedesz: l’influencer sfoggia un fisico esplosivo e delle curve che farebbero capitolare chiunque

Tornata single negli scorsi mesi, la splendida Mercedesz si sta godendo un’estate all’insegna del divertimento e della libertà. L’influencer, che ama viaggiare, sta trascorrendo le proprie vacanze nelle località più gettonate del 2021: dalla suggestiva Barcellona all’incantevole Santorini, perla della Grecia. Proprio durante il soggiorno sull’isola, la figlia di Eva ha realizzato uno shooting fotografico di cui sta gradualmente postando gli scatti più significativi e d’effetto. In uno di questi, la modella ha sfoggiato un costumino bianco che non lasciava spazio all’immaginazione.

Costumino bianco da sogno per Mercedesz, le curve migliori di profilo – FOTO

Con l’arrivo dell’estate, Mercedesz ha potuto sfoggiare a pieno il fisico strabiliante costruito durante l’inverno. Da qualche anno, oramai, l’influencer ha sviluppato una passione viscerale per la palestra. Passione che, dapprima condivisa con l’ex fidanzato Lucas Peracchi, è divenuta uno dei capisaldi della vita della modella. D’altronde, i risultati sul suo corpo sono più che evidenti: l’infuencer, già bellissima e sensuale oltre ogni misura, è riuscita a costruire un fisico asciutto e tonico, con forme spaziali che incanterebbero chiunque.

Fin dall’inizio dell’estate, la figlia dell’ex pornostar ha ripreso a viaggiare, complice anche l’allentamento delle restrizioni. Dopo un soggiorno in Spagna davvero entusiasmante, opportunamente documentato tramite gli scatti di Instagram, Mercedesz si è recata a Santorini. Lo shooting fotografico realizzato sull’isola, a tal proposito, ha lasciato gli utenti di stucco. L’ex fidanzata di Lucas Peracchi, con indosso un costumino bianco striminzito, ha davvero fatto capitolare i followers. Nell’ultimo scatto postato, in cui l’infuencer posa di profilo, tutte le sue curve sono ben in vista ed esposte ai commenti degli utenti. Commenti che, in men che non si dica, hanno inondato la bacheca.

Gli apprezzamenti per la modella sono davvero espliciti: “Fisico da sballo“, “Bellissima e incantevole come sempre“, “Statuaria“. Per Mercedesz, i “cuoricini” hanno già raggiunto quota 5mila.