Cristino Buccino esagera su Instagram con un outfit esplosivo. Il mini dress indossato dall’influencer manda in tilt il web, la scollatura regala un’inedita visione di sensualità

L’influencer più sexy del web questa volta supera persino i suoi standard, Cristina Buccino ha sorpreso i fan con uno scatto ad altissimo tasso di sensualità. Sono 2,6 i milioni di followers che seguono fedelmente il suo profilo, dove pubblica immagini curate nei minimi dettagli, ad esaltare la sua bellezza, ma anche lo stile fuori dal comune che ne caratterizza anche la proposta.

Splendide location, sfondi naturali, piccoli particolari che catturano l’attenzione, il tutto in una palette di colori equilibrata e perfetta per evidenziare la protagonista, che spicca nel collage del suo account. A differenza di altre colleghe del settore, che utilizzano gli strumenti del web puntando al mondo dello spettacolo, l’influencer ha compiuto esattamente il processo opposto.

Dopo aver frequentato studi televisivi, sotto il focus delle telecamere, tanto da aver partecipato persino all'”Isola dei Famosi“, ha deciso di dedicarsi ai social, per esprimere la propria creatività ed imporre un modello di bellezza ben riconoscibile. Missione compiuta, aggiudicandosi anche il primato della sensualità, come si evince facilmente dall’ultimo irresistibile scatto postato.

Cristina Buccino, seduzione irresistibile

Cristina Buccino ha reso piccante la giornata dei suoi followers con uno scatto postato sui social, che supera il livello elevatissimo di sensualità costantemente rispettato dall’influencer. Non ci sono paragoni con il look che ha subito bloccato il web, per un tripudio di like meritatissimo.

La modella posa con i capelli sciolti ad incorniciare il profillo del viso, mentre avanza verso l’obiettivo in uno dei vestiti più sexy che abbia mai indossato. L’abito in bianco candido non risulta affatto innocente, e rivela molte delle curve spettacolari che normalmente stuzzicano la fantasia dei fan. Ultra corto e increspato sui fianchi, esibisce le gambe strepitose e la fortunatissima silhouette a clessidra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La profondissima scollatura lascia ampia visuale sul décolleté generoso, per un outfit che racchiude l’essenza della seduzione. Gli utenti in ammirazione commentano la sua bellezza: “Mi fai impazzire”, “Bellissima”, “Perfetta”.