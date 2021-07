Elena Santarelli, i fan rischiano troppo. E’ stato lanciato un S.O.S. – FOTO

Elena Santarelli ci sta regalando forti emozioni, l’estate 2021 è la sua estate. Bella, florida, in forma, la showgirl è da svenimento.

Modella, conduttrice e showgirl dal fisico statuario, Elena Santarelli, sta regalano forti emozioni ai fan in questa calda estate 2021. Sul web impazzano le sue foto in costume ed una in particolare è da S.O.S.

Donna, moglie e madre, Elena ha superato moltissime difficoltà, quella più recente è stata la malattia di suo figlio maggiore, fortunatamente guarito totalmente. Si sta godendo la vita e quel meritato riposo (soprattutto mentale) che si è meritata.

Nell’ultimo periodo non l’abbiamo vista spesso in televisione, ma ad ogni modo non ci fa mancare la sua presenza su Instagram, piattaforma che utilizza quotidianamente per comunicare con i fan.

“S.O.S. Elena Santarelli ci salvi tutti”, la showgirl è bella da star male

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Chi dice Elena dice danno, la sua bellezza, la sua presenza, il suo modo di essere mandano in tilt il web. La modella è seguita su Instagram da 1,8 milioni di follower, che ogni giorno si interessano alla sua quotidianità e alla sua vita.

L’ultimo scatto di Elena, in stile baywatch, ha scombussolato gli animi già accesi dei suoi fan. Qualcuno l’ha paragonata a Pamela Anderson versione italiana, mentre altri hanno lanciato un S.O.S. desiderosi che Elena corresse a salvarli.

Costume intero rosso mono spalla e berretto con visiera nero, dietro il mare, la spiaggia e l’infinito, ma il soggetto più bello rimane Elena. Una valanga di cuoricini ed emoticon hanno colorato il post di Elena che con sguardo basso rende sensuale il tutto.

Elena sta trascorrendo una bellissima estate con la famiglia, circondata dall’affetto dei suoi cari si gode il sole, il mare ed il buon cibo. E’ quasi pronta per i nuovi progetti lavorativi che inizieranno tra settembre ed ottobre, nel frattempo si coccola tra un tuffo e l’altro, comunica con i suoi fan e ce la mette tutta a far vivere ai suoi figli nuove esperienze.