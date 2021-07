La moglie del calciatore Danilo D’ambrosio, ha condiviso qualche scatto dolcissimo con i suoi figli sono fantastici

Enza De Cristofaro bellissima e sensuale in bikini si fa immortalare insieme ai suoi bambini. Fa vedere un prima e dopo di uno scatto che aveva fatto anni fa ad Ischia, con il piccolo che ancora andava allattato. Ora è cresciuto ma non si stacca comunque dalla sua mamma. La De Cristofaro poi coglie anche l’occasione delle vacanze per allenarsi un pò e lo mostra nelle stories.

Enza De Cristofaro mamma bellissima e simpatica

La moglie del calciatore Danilo D’ambrosio sui social mostra la sua bellezza e il fisico perfetto. Ma poi fa vedere anche la sua simpatia e sotto ad un post dove è intenta a rilassarsi nelle cascate ad Ischia scrive:”Where there is a pennichella party there is always na mamma in fuga confermate? Questa è la mia”. Fare la mamma è un compito arduo, ma sicuramente il più bello che ci sia. La De Cristofaro commenta spesso questo lato della sua vita e lo fa con ironia. Spiega che anche per andare a cena con il marito è sempre complicato con i piccoli.

Mostra qualche foto di un brindisi e poi i bimbi che dormono sui tavoli e sostiene che appena uno dei due si addormenta per bene fanno festa i genitori. Sotto al post ha scritto invece:“Frames di come riusciamo io e il D’Ambro a farci ancora una cenetta dopo 15 anni”. Sono una famiglia molto unita e amano passare il tempo insieme a giocare con i loro figli. La De Cristofaro ha anche scritto una dedica al marito molto dolce recentemente:”E una vita che ti sono accanto. E una vista che vivo i ritmi di questo lavoro. Ma ogni volta è sempre come la prima volta”.

Il loro amore va avanti da una vita, entrambi di Napoli. Lei dopo la laurea in Economia ha poi deciso di seguire il marito che l’ha portata a vivere in città diverse, questa è la vita del calciatore sempre in movimento. Hanno vissuto a Torino e anche a Milano, dove il D’ambrosio ha organizzato un flash mob davanti al Duomo per chiedere alla De Cristofaro di diventare sua moglie.