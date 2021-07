Erica Piamonte sorprende tutti con un gesto inaspettato-FOTO

La Piamonte cambia look in maniera molto particolare, i fan rimangono scioccati dal cambiamento inaspettato

Erica Piamonte ha deciso di sorprendere i fan con un gesto inaspettato. Ha registrato un video reel in cui parla in inglese e si dice da sola di non fare una cosa e poi la fa. Di cosa si tratta? Si è tagliata i capelli. Il che non sembra sconvolgente se solo non lo avesse fatto lei e non il parrucchiere. Nella didascalia scrive:”Tagliarsi i capelli da sola? Fatto. Vi piaccio così?”.

Erica Piamonte cambia look, sta benissimo

Con i capelli più corti la Piamonte sta molto bene. Nonostante se li sia tagliati da soli, è riuscita a fare un buon lavoro. Gli utenti nei commenti danno il loro giudizio:”Na pazza però brava eh, a me sarebbero venuti a mò di scalinata di piazza di spagna!! Detto ciò eri e l’inglese hanno litigato come me missà”. L’influencer risponde sull’inglese perché lo sa molto bene:”Grazie. Comunque in realtà so l’inglese molto bene, l’ho studiato anche all’università di lingue e ho vissuto in Australia ecc ecc. Il reel è veloce ma le parole sono quelle”. Altri utenti scrivono che sta benissimo con il nuovo taglio di capelli. Non è facile tagliarsi i capelli da soli e riuscire a fare un bel lavoro, lei però ci è riuscita alla grande. La Piamonte coglie l’occasione sui social anche di parlare di un tema attuale e molto importante.

Chiede ai suoi follower cosa ne pensano del Green Pass. Ecco cosa ha scritto sotto ad una sua foto su instagram:“Cosa ne pensate del Green Pass. Per favore esprimetevi senza offendere chi non la pensa come voi! Con educazione si può esprimere qualsiasi pensiero”. Gli utenti commentano:”Sono un no vax, non mi piace, ma rispetto chi non la pensa come me”, “Sono contro tutte le discriminazioni..quindi contro il green pass. Ricordano a tutti che i vaccini sono sieri sperimentali e non si possono rendere obbligatori a nessuno. Grazie x la domanda”, “Che è una stronzata ci stanno obbligando a fare quello che vogliono sti 4 stronzi”.

Insomma questo è l’argomento del momento che fa discutere tutta Italia. Anche perché dal 6 agosto chi non è in possesso del Green pass non potrà entrare nei cinema e ristoranti al chiuso. Da un lato questo ha spinto molti a vaccinarsi, dall’altro sta creando una vera rivoluzione.