Eva Riccobono. Top Model, attrice, personaggio televisivo, mamma super attiva e presente, adesso anche scrittrice. Una donna dai mille talenti

Classe 1983, nata a Palermo, Eva Riccobono è una delle modelle più prestigiose del contemporaneo fashion system.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel settore nella sua amata Sicilia, prestando la propria immagine per servizi fotografici e varie sfilate. Nell’isola eoliana di Panarea viene scoperta dagli stilisti Dolce & Gabbana che la “affidano” al più grande fotografo di moda a livello mondiale, Mario Testino. Da lì in poi solo successi. La Riccobono ha partecipato a campagne pubblicitarie e svariati progetti lavorativi per nomi di calibro eccelso come Giorgio Armani, Valentino, Chanel, Gianfranco Ferré, Fendi, Dior, Chanel, Givenchy, Balmain, Oscar de la Renta, Trussardi…

Eva Riccobono: la vita oltre la moda

Non solo moda. Eva Riccobono ha dimostrato di avere talenti poliedrici nell’arco della sua lunga carriera. Ha ottenuto un picco di popolarità nel 2002 quando partecipò al programma televisivo di Rai Uno “Stasera pago io… in euro”, fortemente voluta da Fiorello che giocava sul suo aspetto esteriore, diverso dal canonico stereotipo della donna siciliana.

Nel 2008 Carlo Verdone la fa debuttare sul grande schermo grazie a un ruolo nel film “Grande, grosso e… Verdone”. Non sarà l’unica occasione per dimostrare le sue doti attoriali, la Riccobono è stata parte del cast di altri sette lungometraggi, molti dei quali diretti da Marco Ponti.

Un’artista piena di talento che si è espresso anche grazie alla scrittura. Eva Riccobono è autrice del libro “Mammitudine. Non sono nata mamma, lo sono diventata” (Edito da Rizzoli), frutto della sua esperienza come neo mamma. Legata sentimentalmente al DJ Matteo Ceccarini, la coppia ha avuto nel 2014 il piccolo Leo al quale si è aggiunta la sorellina Livia nel luglio dell’anno scorso.

La modella ha un florido profilo Instagram in cui condivide gli scatti più belli e significativi della sua vita. L’ultimo riguarda le sue vacanze estive 2021. Un mare incantevole alle sue spalle e lei, divina, sulla riva come una novella Venere. Un bikini bianco a vita altissima fascia il suo corpo filiforme. Baciata dal sole, i capelli lunghi e biondi sono lasciati liberi di ricaderle dolcemente sulle spalle.

“Vide ‘o mare quant’è bello, spira tanto sentimento, comme tu a chi tiene mente, ca scetato ‘o faje sunnà” – scrive in didascalia, citando un brano della tradizione musicale napoletana. Nostalgica, ricorda: “Questa canzone ogni tanto la canticchiava mio padre con un sorriso quando vedeva il mare. Mi è venuta in mente così”.

“Sembri un quadro di Botticelli” – commenta un fan. Gli altri non possono fare a meno che approvare e godere della sua immensa grazia ed eleganza.