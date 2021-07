La conduttrice di ‘Mattino Cinque’ si conduce una vacanza all’insegna del relax e regala uno splendido scatto ai suoi followers.

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate di Canale 5. La bellissima presentatrice toscana oltre ad essere molto amata dal pubblico è anche seguitissima sui social e ogni giorno pubblica nuovi post che lasciano estasiati gli utenti del popolare social network, i quali ringraziano sempre con affetto.

Numerosissimi sono, infatti, i like e commenti di apprezzamenti che riceve quotidianamente dal suo milione di followers.

Quest’anno per la bella Federica è stata un’estate all’insegna delle vacanze italiane, trascorse insieme alla sua famiglia.

Lo scatto che manda in visibilio i followers!

In questo post la Panicucci si trova su una barca privata e indossa uno splendido abito turchese che risalta la scena. Come sfondo il mare che le fa da cornice mentre posa con un sorriso a 32 denti e lo sguardo verso il basso. Una coda tiene legati la sua folta chioma bionda e un rossetto rosso dà quel tocco di sensualità che non guasta.

Federica è in vacanza insieme a Marco Bacini con il quale è legata sentimentalmente dal 2016, anno dopo il suo divorzio con Mario Fargetta, il dj al quale è stata legata per vent’anni e dal quale ha avuto due figli.

Oggi Federica ha ritrovato il sorriso accanto a Bacini, imprenditore milanese che possiede il marchio d’abbigliamento ‘Rude is cool’, il quale conta diversi store in giro per il mondo.

La loro storia d’amore procede a gonfie vele e chissà se i due convoleranno presto a nozze per suggellare la loro relazione che va avanti ormai da 5 anni.