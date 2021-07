Federica Pellegrini e il perchè dell’addio a Filippo Magnini: tutta la verità

Federica Pellegrini vive una nuova storia d’amore, ma c’è ancora qualcuno che si domanda come mai la relazione con Filippo Magnini si è interrotta.

Campionessa in stile libero nei 200 metri a livello nazionale e 400 metri europeo, Federica Pellegrini è reduce dall’ultimo olimpiade disputato in Giappone.

La nuotatrice detiene record irragiungibili dal 2009, quando aveva soltanto 16 anni e già impresso nel proprio dna le doti innate di una passione unica. La classe ’88 di Mirano ha vinto due ori in quel di Shanghai. Ed ancora oggi a distanza di ben undici anni continua a rappresentare l’orgoglio italiano in giro per il mondo.

Prima di tuffarsi nell’ultima Olimpiade della sua carriera, la campionessa ha ricoperto anche un ruolo di prestigio sul piccolo schermo. L’avventura nei panni di “giudice” di “Italia’s got talent” ha fatto da apripista all’ultimo tentativo di migliorare uno score già ricco di medaglie e successi.

A Tokyo 2020, Federica è riuscita nell’impresa di raggiungere la finale, in una manifestazione continentale, per la quinta volta consecutiva. Anche se alla fine dell’avventura ha dovuto accontentarsi di un settimo posto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Fabrizio Corona chiede aiuto ai fan per la sua battaglia, non mancano le critiche

Federica Pellegrini e il “cambio generazionale” in… amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica & Filippo (@magninipellegrini)

GUARDA QUI>>“Sicilymovie-festival del cinema di Agrigento”: annunciati i vincitori

Federica Pellegrini campionessa in vasca è stata una vera e propria “manna” dal cielo tra gli atleti italiani sportivi. Una donna dal cuore grande, con l’orgoglio e il coraggio di non mollare mai, anche in situazioni estreme, come ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera.

Il nome della campionessa però non ha fatto rumore soltanto in ambito sportivo. Di lei, fino a poco tempo fa si parlava di un gran bene in amore. Oggi la nuotatrice ha incontrato un nuovo compagno di vita. Si tratta del suo coach, Matteo Giunta, per il quale ha speso parole al miele con tanto di lacrimuccia al viso, nell’ultima intervista rilasciata subito dopo la performance in vasca a Tokyo 2020.

Qualcuno dei suoi appassionati però è rimasto ancora fedele alla relazione con l’ex Filippo Magnini, oggi fidanzato di Giorgia Palmas. Il dirimpettaio, campione di nuoto tra i volti sportivi maschili italiani del mestiere è stato per ben sette anni il compagno di vita della Pellegrini.

Fino a qualche anno fa, l’ex coppia tra le più apprezzate e affiatate dello spettacolo condivideva un appartamento a Verona. Per i due campioni in vasca, le cose sembravano andare per il verso giusto, finchè hanno deciso entrambi di separarsi una volta per tutte.

Si dice che i bisticci all’interno delle quattro mura di casa erano diventati insostenibili. Il motivo principale che avrebbe portato alla definitiva rottura sarebbe ricollegato al carattere risoluto e difficile da tener testa, della campionessa stile 200 metri in piscina.

Inoltre le dinamiche mediatiche alle quali venivano sottoposti i due professionisti iniziarono a giustificare un’inevitabile lontananza e l’impossibilità di fermarsi, riflettere e trovare una soluzione alle incomprensioni.