Francesco Renga è distrutto dal dolore. L’appello disperato sui social: “Aiuto…”

Francesco Renga ha lanciato un lungo e doloroso appello sui social network. Il cantautore è alla ricerca d’aiuto: cosa sta succedendo.

Il cantante, Francesco Renga si troca in una situazione di evidente pericolo dopo lo sfogo sui social che sfocia indirettamente in una richiesta d’aiuto.

Le parole dell’ex di Ambra Angiolini sono state davvero emozionanti e hanno coinvolto migliaia di followers di Instagram affinchè ricevesse risposte idonee per risolvere il problema.

Il danno d’immagine è così enorme che un presunto intervento “fai da te” non potrebbe quasi certamente bastare. Ingenti i danni che purtroppo si sono registrati negli ultimi giorni a seguito di un evento assai increscioso e quasi certamente di matrice dolosa.

Il sorriso che contraddistingue il cantautore è andato via via scemando per il dispiacere immenso dei tanti appassionati dei suoi brani melodiosi. E più in generale delle vicende di vita personale che interessano lui e le persone che incontra ogni giorno

Francesco Renga e l’appello lanciato sui social: ecco cosa è successo

L’accorato appello lanciato via social ad opera del cantante, Francesco Renga ha fatto più rumore di tante “noci messe insieme” in fondo al sacco.

Se non fosse stato per le tantissime persone che ogni giorno sbirciano sulle sue personali pagine social, per conoscere gli aspetti della sua vita privata, probabilmente si sarebbe trovato tristemente solo.

La sua terra d’origine, la Sardegna in questi giorni non trova affatto pace, come accade purtroppo, molto spesso in estate. Oltre alla matrice turistica, molte zone dell’isola tricolore restano vittime di incendi dolosi.

Quest’anno è toccato alle distese boschive di Oristano, i cui cittadini hanno visto sottrarsi ettari su ettari di terreno fertile. Uno scenario apocalittico è quello a cui abbiamo assistito in questi giorni, tra flora e fauna annientate fino allo stremo.

Stando agli scoop di cronaca del luogo, tutto avrebbe avuto inizio da un’auto andata a fuoco. L’incendio poi è dilagato nell’entroterra, cancellando bestiame e piante selvatiche, ovvero terreni agricoli, di proprietà.

Da buon cittadino sardo, Francesco Renga ha lanciato così un disperato appello su Instagram, ricevendo pareri, considerazioni e soluzioni concrete per cercare di risolvere la situazione. “La nostra Sardegna brucia ed è nel bel mezzo della più grande catastrofe degli ultimi anni… Aiutateci!”.