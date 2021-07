“Stessa spiaggia, stesso mare”. Gianni Morandi in vacanza: come si fa a non amarlo? – FOTO

Gianni Morandi, ancora in convalescenza per la grave ustione a una mano che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan, si gode adesso sole e relax in una località cara al suo cuore

Accordi accattivanti di una chitarra che fa presagire un motivo fatto appositamente per scatenare sentimenti felici. Così si apre il brano “L’Allegria”, scritto da un fuori classe della musica italiana, Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti) e cantato da un uomo che, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 50 anni di carriera alle spalle, è da sempre il più amato dal pubblico italiano: Gianni Morandi.

É impossibile negli ultimi tempi accendere la radio e non sentire la loro canzone, regina dell’estate 2021; così come è impensabile non essere travolti dal ritmo frizzante ed energico, canticchiando un testo semplice ma che sa di rinascita e libertà.

Gianni Morandi: le vacanze estive in un luogo del cuore

Il videoclip ufficiale del brano “L’Allegria” è stato rilasciato sulla piattaforma YouTube lo scorso 12 Luglio e ha già guadagnato quasi 1,5 milioni di visualizzazioni. Ottimi risultati anche su Spotify dove si assesta, al momento, su quasi 1,2 milioni di ascolti.

Nel video, girato nel Motor Ranch di Valentino Rossi, è possibile vedere il pilota, campione mondiale di motociclismo, compiere delle prodezze in sella alle due ruote.

Gianni Morandi è apprezzatissimo non solo per il suo talento canoro ma, ultimamente, ha guadagnato anche le simpatie del pubblico più giovane grazie all’uso sapiente che fa dei social network. Risponde su Facebook a tutti coloro che gli lasciano un messaggio affettuoso e controbatte a tono anche ai cosiddetti leoni da tastiera, senza mai trascendere in volgarità, ma dando risposte argute, taglienti e sempre opportune.

I social sono, inoltre, un valido strumento per condividere momenti che il cantante ritiene significativi tanto da volerli mostrare ai suoi fan. L’ultimo post diffuso riguarda l’aggiornamento sulle sue vacanze. Morandi pubblica una foto su una sdraio a mare; si trova nella Riviera Adriatica. “Stessa spiaggia, stesso mare” – scrive. Continua: “Da bambino ci venivo in colonia. Da adolescente la maestra Scaglioni, la mia maestra di canto mi portava per tutta la stagione a cantare a Riccione. Poi a Bellaria vinsi un festival di voci nuove, poi tanti altri momenti a Cesenatico, a Rimini, a Milano Marittima a Marina Romea, a Cattolica… Mi sento proprio a mio agio”.

Difficile non notare il tutore che porta ancora alla mano. Il cantante di Monghidoro ha destato grande preoccupazione in tutti i suoi ammiratori a causa di un incidente domestico che gli ha comportato delle serie ustioni. La situazione sembra in fase di miglioramento.

Tanti i messaggi di affetto: “Ciao Gianni sempre sorridente, fai benissimo trasmetti allegria come la tua bellissima canzone”, “Mi sembri ingran forma”, “Complimenti. non hai mai perso il sorriso”.