“Te spicciano casa…” Giorgia Rossi divina in bikini. Lato B da Serie A – FOTO

Giorgia Rossi ha condiviso uno scatto meraviglioso al sole di Lampedusa, la splendida isola delle Pelagie al Sud del Mar Mediterraneo: la conduttrice è divina in bikini

La bellissima giornalista sportiva di Dazn Giorgia Rossi ha pubblicato una foto mentre è al mare, nelle acque cristalline e azzurre di Lampedusa a Sud del Mar Mediterraneo. Indossa un bellissimo bikini nero molto scollato sul davanti e che mette in evidenza anche il suo meraviglioso lato B.

Visto che a tenere banco in questi ultimi giorni in tutto il mondo e anche in Italia sono le Olimpiadi di Tokyo 2020, la conduttrice televisiva per rimanere in tema sport ha scritto come didascalia al suo scatto: “Che dite, ce l’avrei fatta anch’io a vincere una medaglia a Tokyo 2020 e poi a esultare così?”

Giorgia Rossi, lo scatto a mare con il micro bikini nero

Tanti sono stati commenti dei suoi follower come quello di un utente che scrive: “te spicciano casa…” per sottolineare la bellezza infinita dell’inviata della tv in streaming. Oltre a essere una incantevole donna Giorgia è anche un’affermata giornalista televisiva e sportiva tanto da fare concorrenza all’altro volto femminile di Dazn, Diletta Leotta.

Le due sono una più bella dell’altra, entrambe biondissime e affascinanti che stupiscono i loro fan anche con foto e video su Instagram oltre che con i collegamenti a bordo campo durante il campionato di calcio italiano di Serie A o in altri eventi sportivi. La Rossi è da sempre incantevole, anche quando agli inizi della sua carriera lavorava per Roma Channel a soli 20 anni per poi approdare prima a Sky poi su Rai Sport.

In seguito, nel 2013, arriva a Mediaset dove svolge il ruolo di inviata per il programma calcistico “Tiki Taka“. È poi approdata a Studio Sport e ha condotto anche “Domenica Premium”. Quest’anno ha condotto la partita del cuore con Federica Panicucci e Pierluigi Pardo su Canale 5.