“Glee”, vi ricordate Terri, la moglie di Will? Com’è oggi che ha 50 anni FOTO

Era Terri in Glee, la moglie capricciosa di Will Shuester, il professore protagonista della serie. Oggi l’attrice ha quasi 50 anni e 41mila followers che la seguono su Instagram

Glee è stata la serie tv più appassionante della scorsa generazione: ha fatto emozionare, crescere ma anche divertire. Come dimenticare la prima storyline simpatica della serie? Era la prima stagione e Will, il professore di spagnolo e successivamente anche quello del Glee Club, era felicemente sposato con lei e tutto sembrava andare a gonfie vele fino a che il loro matrimonio non ha cominciato a perdere un po’ di equilibrio e lei ha cecato di capire come fare per tenersi stretto suo marito.

Vi ricordate Terri, la moglie di Will in Glee? Oggi ha quasi 50 anni ed è così

Visualizza questo post su Instagram

Terri, infatti, decise di fingere di aspettare un bambino ma questa bugia le sfuggì di mano perché andò avanti per mesi interi. Pur di non giustificare l’assenza del pancione, cominciò a mettere su delle pance finte pur di far credere a suo marito che gli avrebbe dato un figlio. Purtroppo così non fu e alla fine la bugia fu rivelata: Will decise di lasciarla e Terri andò avanti per la sua strada. Al contrario Will ritrovò l’amore tra le braccia della sua collega e insegnante Emma, l’adorabile donna dai capelli rossi che si era innamorata di lui la prima volta che lo aveva visto e che era stata costretta a rinunciare a lui per non interferire nel suo matrimonio con Emma.

Terri l’abbiamo rivista alla fine della sesta stagione, a ballare e a cantare insieme al resto del cast l’ultima canzone: quella è stata la sua ultima apparizione nella famosa serie tv.