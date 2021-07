Continua a prendere forma il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip: spunta un nuovo nome tra i concorrenti che entreranno nella casa il prossimo settembre

Tra gli appuntamenti riconfermati nel palinsesto autunnale di Mediaset c’è anche quello con il Grande Fratello Vip che riaprirà le porte della casa più spiata d’Italia. Al timone ancora una volta Alfonso Signorini che condurrà la sesta edizione affianco di due nuove opinioniste. Saranno infatti Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a ricoprire il ruolo andando a sostituire Pupo e Antonella Elia. Sebbene manchi ancora più di un mese continuano le indiscrezioni inerenti al cast della nuova edizione. A queste si aggiunge ora un nome piuttosto inaspettato.

Il figlio di Patrizia Mirigliani al GF Vip, l’ultima esclusiva riguardo al cast

Tra i nomi comparsi nelle ultime settimane uno in particolare sembra essere stato confermato ufficialmente. Stando a quanto riporta Davide Maggio a settembre a entrare nella casa del Grande Fratello Vip ci sarà anche il figlio della nota imprenditrice Patrizia Mirigliani.

Nicola Pisu è il nipote di Enzo Mirigliani, patron di Miss Italia, che lo scorso anno è stato protagonista di alcuni titoli di cronaca. Nel corso di una puntata di Verissimo, Patrizia Mirigliani ha raccontato di aver denunciato il figlio nel tentativo di salvarlo da problemi di tossicodipendenza. Il giovane avrebbe tentato più volte di sfruttare i soldi della madre e a nulla sono valsi i tentativi di cura presso appositi istituti.

“Sono distrutta“, dichiarò l’imprenditrice, che arrivò a tanto perché esausta dalla situazione. Oggi Nicola Pisu sembra aver risolto i suoi problemi, grazie a diversi percorsi terapeutici intrapresi negli ultimi tempi. Non è stato facile per lui che tra bullismo e dipendenze non ha vissuto una vita particolarmente serena.

Alfonso Signorini sembrerebbe intenzionato a raccontare la storia di Nicola, dandogli la possibilità di partecipare alla nuova edizione del reality che partirà a settembre.