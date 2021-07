Il trailer del film House of Gucci con Lady Gaga è finalmente disponibile

Dopo una lunga attesa, è finalmente uscito il trailer del nuovo film con Lady Gaga sulla storia di Maurizio Gucci

L’attesa è finita, il film House of Gucci con la magnifica Lady Gaga come protagonista è finalmente uscito. Il film parla della vita e morte del nipote del fondatore di Gucci, Maurizio Gucci e della moglie Patrizia Reggiani interpretata proprio dalla Gaga. Tra i grandi attori anche Al Pacino e Jared Leto presenti. Anche Madalina Ghenea ha interpretato una parte, quella si Sophia Lauren essendo lei la sosia.

House of Gucci, il film dell’anno

Nel film si affrontano i temi, del potere, fedeltà, sesso, scandalo, ambizione e persino la morte. Il regista è Ridley Scott, l’uscita del film è prevista per il 24 novembre 2021. La masion di Gucci ha contribuito a fornire molti vestiti antichi conservati del marchio che risalgono proprio a quei tempi. Il film si basa sul libro di Sara Gay Forden che affronta proprio i temi dell’assassinio, della pazzia, complotto ma anche del glamour. La storia è incentrata sopratutto sulla moglie di Maurizio Gucci che è stata la mandante del suo omicidio perché l’aveva lasciata per una donna più giovane.

Le riprese sono state fatte a Roma e Milano dove fu assassinato proprio in una delle vie più note, corso Venezia. Alcune riprese sono poi stata fatte anche a Firenze a sul Lago di Como. Nel trailer si vedono i protagonisti che vengono presentati uno ad uno, intorno a loro si vede poi l’ambiente lussuoso in cui vivono e già si avvertono le tensioni e le decisione sconvolgenti che si sono susseguite fino poi ad arrivare alla morte di Maurizio Gucci. E poi infine all’arresto e condanna di Patrizia Reggiani per l’assassinio del marito. La donna ha scontato 17 anni di prigione dove si è anche guadagnata il soprannome di “vedova nera”.

Tuttavia nonostante il progetto sia stato apprezzato e abbia sollevato molta curiosità, la famiglia Gucci non sembra essere contenta. Accusano la macchina dietro al film di voler trarre profitto dalla loro storia familiare, rubandogli l’identità e non rispettando la privacy. Queste sono state le parole pronunciate da Patricia Gucci, cugina di Maurizio e pronipote di Guccio Gucci. In Italia il film sbarcherà il 3 dicembre.