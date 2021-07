Karina Cascella fa il pieno di like con un primo piano da 10 e lode. Per lei solo complimenti per la sua naturalezza e spontaneità

Karina Cascella oltre i social e la tv è una mamma appassionata, instancabile, che fa tutto per la felicità della sua bambina, Ginevra avuta da Salvatore Angelucci. Tutto il suo mondo ruota intorno al suo amore grande.

Lo aveva raccontato a noi di YesLife nella nostra intervista e lo ha ammesso qualche giorno fa su Instagram. “Da piccola quando mi chiedevano cosa volessi fare da grande, ero certa… Avevo una sola risposta… “La mamma”❤️” ha scritto spiegando che oltre i pensieri e le preoccupazioni, i sorrisi dei propri figli sono le gioie più grandi della vita.

Karina Cascella, primo piano da 10 e lode

Il regalo di oggi di Karina Cascella è una tela da incorniciare. La super influencer lancia su Instagram un primo piano da 10 e lode. Niente bikini, vestiti succinti, forme che fanno girare la testa. Solo il volto di una mamma a cui manca terribilmente la sua bambina.

“In attesa che la mia bambina torni a casa❤️ – scrive Karina a corredo del suo scatto – Ho autonomia per 4/5 giorni al massimo e questo è il quinto😆😱poi mi manca l’aria. Poche ore e potrò stringerla😍 #lamiafelicità”.

Una confidenza da mamma separata che aspetta cla sua piccola Ginevra torni a casa. Karina la ama alla follia e così ha voluto condividere con il suo popolo social la sua attesa ed i suoi sentimenti. Non vede l’ora di riabbracciarla e nel mentre si è scattata una bella foto mentre l’aspetta.

Un primo piano magnifico quello dell’opinionista tv più temuta, tanto che un suo follower la definisce “Diva”. Capelli biondissimi che le circondano il viso e che cadono da un lato, mano sul mento, tipica proprio di chi aspetta, occhiali scuri e fashion, niente trucco e delle labbra tutte da baciare.

Karina è in costume si vede, ma l’attenzione questa volta è tutta sul suo primo piano che mette in evidenza anche le sue lentiggini sul naso. Una vera bomba che con semplicità e naturalezza sa conquistare ugualmente il suo pubblico.

Del resto a lei le armi non mancano. Non solo bellezza e sensualità ma anche spontaneità e sincerità a costo di fare male. E questa volta con la verità dei sentimenti di mamma ha fatto ugualmente il pieno di like.