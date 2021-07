Katia Pedrotti, occhi di ghiaccio e sguardo fulminante: “Non cambierei nulla di te…” – FOTO

Katia Pedrotti scalda il cuore dei fan di Instagram con due occhi che inchiodano al primo colpo. “Li vorresti cambiare con altri?”

L’ex gieffina del Grande Fratello ha fatto nuovamente il pieno di likes dopo le ultime uscite via social che hanno contribuito ad alzare l’asticella della visibilità.

Katia Pedrotti non ha mai lasciato soli i propri fan e li ha sempre sorpresi, sin dal primo giorno d’iscrizione ad Instagram con la sua fulminante bellezza. Il look biondo dei capelli è soltanto l’inizio di uno spettacolo favoloso per una divinità di Madre Natura.

Dopo l’esperienza al reality show più amato di Canale 5, Katia incontra l’amore con Ascanio Pacelli. I due si conoscono all’interno delle quattro mura più spiate d’Italia. Da quel momento non si sono più lasciati a corredo di un amore che per molti dei loro seguaci durerà in eterno.

Miss Pedrotti, dopo aver superato le “scorie” della gravidanza, nel tempo libero si dedica ai propri fans, con i quali ha instaurato un rapporto speciale e confidenziale

Katia Pedrotti manda in delirio i fans con due occhi magnetici

