Luca Onestini, il grande passo senza Ivana Mrazova. La notizia è straziante, i fan sono rimasti senza parole

La carriera di Luca Onestini ha preso una piega decisamente inaspettata. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, nato in provincia di Bologna, si sta dedicando con tutto sé stesso alla professione per cui ha studiato con impegno e dedizione. Come suo padre, Onestini vuole infatti diventare un dentista. Al contempo, tuttavia, la sua carriera nel mondo dei social è decollata in maniera inaspettata. Seguitissimo e apprezzato dai suoi fan, l’ex tronista, proprio ieri sera, si è cimentato per la prima volta in un’esperienza a dir poco strepitosa. I followers, tuttavia, sono rimasti di stucco nel constatare che la sua fidanzata Ivana Mrazova non era con lui: la notizia straziante.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sta pieno de pelo”, Giulia Provvedi in bikini si gira e mostra la foresta. Il VIDEO è già virale

Luca Onestini, il grande passo senza Ivana: la notizia straziante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)

NON PERDERTI ANCHE —> “Non siete pronti”, Emma Marrone e la FOTO da infarto, non è per deboli di cuore

Il successo ottenuto a “Uomini e Donne” prima, e al “Grande Fratello Vip” poi ha consentito alla carriera di Luca Onestini di decollare letteralmente. Ieri sera, il modello ha vestito per la prima volta i panni di conduttore, presentando la Notte Rosa 2021 a Cesenatico. Una serata indimenticabile per tutti gli abitanti della Riviera Romagnola, che hanno potuto apprezzare la bravura e la professionalità di Onestini sul palco. “Che serata incredibile ieri sera, grazie a tutti“: queste le parole di Luca nelle Instagram stories.

I fan, tuttavia, sono rimasti sconcertati nell’apprendere una notizia struggente. Ivana Mrazova, inaspettatamente, non era accanto al fidanzato nel giorno del suo debutto. La modella, tramite le stories, ha comunicato ai fan quanto segue: “Quando vai a dormire all’orario dei bimbi, 21.00 circa, e ti svegli alle 4.50“. Stando a quello che traspare dai social, i due non erano insieme nella serata di ieri.

I fan si sono immediatamente chiesti il motivo dell’assenza della modella. Che la relazione tra i due stia conoscendo un altro momento di crisi?