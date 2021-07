La Pagani ha condiviso una foto su instagram dove indossa un top ricamato bellissimo che evidenzia il suo decolleté

Ludovica Pagani ha condiviso su instagram una foto che la ritrae in un giardino con indosso un top ricamato senza reggiseno. Il suo decolleté fa impazzire il web. I commenti sono moltissimi:“Che sorriso, diventi ancora più bella così”, “La bionda più bella d’Italia”, “Il sorriso sarà sempre il più bel gioiello che indossi”, “Hai il mio cuore nelle tue mani”.

Ludovica Pagani in vacanza nella bella Sardegna

Come tutti gli anni la Sardegna è una delle mete più amate dai personaggi noti per le vacanze estive. Anche Ludovica Pagani ha ceduto al fascino della bella Costa Smeralda. Non è chiaro con chi è in vacanza però, da quanto si vede sarebbe single la bella conduttrice. Qualche mese fa si è parlato di un flirt con il calciatore El Sharawy, ma non è mai stato confermato nulla da entrambe le parti e non è mai arrivata una foto ufficiale. Recentemente la Pagani ha sfilato sul red carpet di Cannes sfoggiando diversi look molto eleganti. La Pagani non si ferma mai, vuole raggiungere tutti i suoi obiettivi come se finora non lo avesse fatto.

Vanta già un esperienza lavorativa in Radio e inoltre ha un programma tutto suo dove riceve alcuni ospite per intervistarli. Eppure la sua fame di conoscenza e di mettersi alla prova non finisce. Ha deciso di frequentare da ottobre un Master in giornalismo sportivo. Ha condiviso una foto mentre leggeva la Gazzetta dello sport e ha scritto queste parole:”Non vedo l’ora di iniziare ad ottobre questo nuovo percorso insieme a Rcs Academy seguendo il Master in Giornalismo sportivo oggi. Tutti sappiamo quanto sia importante studiare e a me era mancato moltissimo! Sono super emozionata e non vedo l’ora di rendervi partecipi anche in questa bellissima esperienza”.

La conduttrice apprezza particolarmente lo sport, e sopratutto il calcio. Pertanto vorrebbe specializzarsi proprio in quello e diventare probabilmente una delle giornaliste sportive di punta. Come Giorgia Rossi oppure Diletta Leotta. D’altronde i requisiti li ha, esperienza in televisione a contatto con il pubblico, parlantina, preparazione sportiva e poi è anche bionda quindi meglio di così non si può.