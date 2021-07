“E’ andato via di Casa” Marco Bocci e Laura Chiatti: il momento della verità

Una delle coppie più amate dello showbiz è in crisi nera e sembrerebbe che si siano già separati. Una notizia inaspettata per i fan dei due attori.

Laura Chiatti e Marco Bocci sembrerebbero essere ai ferri corti e il settimanale ”Nuovo” ha sganciato la bomba che ha fatto sapere ai fan della coppia che l’attore avrebbe addirittura lasciato la casa in cui viveva insieme alla moglie e ai due figli Enea e Pablo.

Una notizia del tutto inaspettata, seppure fonti vicino alla coppia assicurano che già da tempo i due facevano vite separate.

I più attenti seguaci su Instagram di Laura e Marco avevano notato che nessuno dei due ha pubblicato alcuna storia in occasione del loro settimo anniversario di matrimonio, inusuale per due come loro sempre molto partecipi a queste romantiche dediche social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Francesco Renga è distrutto dal dolore. L’appello disperato sui social: “Aiuto…”

I motivi della crisi tra Laura e Marco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @marcoboccireal

Marco e Laura si sono sposati il 15 luglio 2014 e sei mesi dopo essersi conosciuti sono convolati a nozze. Un vero e proprio colpo di fulmine per i due attori che nel giro di pochissimo tempo hanno messo su famiglia dando alla luce i figli Enea e Pablo.

Ma quali sono stati i motivi della presunta rottura definitiva tra i due? A quanto pare a mettere a dura prova il rapporto è stata la forte gelosia della Chiatti che in tutti questi anni non ha mai nascosto ma negli ultimi tempi si è accentuata, frutto soprattutto di un’insofferenza per il rapporto instaurato da suo marito con una collega sul set.

Questo avrebbe portato ad ulteriori discussioni che hanno inasprito la relazione fino a comprometterla del tutto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Paolo Bonolis e quel bacio che non conosce tempo – FOTO

Si resta in attesa di ulteriori sviluppi per capire se questa crisi sia passeggera o se davvero i due siano a un passo dal divorzio.