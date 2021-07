Martina Colombari, compleanno in riva al mare e super bikini: che combo!

Il compleanno di Martina Colombari è un’occasione per celebrare anche un altro anniversario: i 75 anni dell’amatissimo bikini! E la bellissima attrice italiana sceglie per l’occasione un bikini veramente magnifico, che ci mostra in uno scatto in riva al mare… davvero un sogno di una notte di mezz’estate!

Attrice e conduttrice amatissima dai telespettatori italiani, Martina Colombari ha colorato le bacheche del social network fotografico con uno dei suoi ultimi scatti: mare, colore, un fisico da urlo e il bikini tendenza del momento! What else?

Lo scorso 10 luglio, Martina ha spento 46 candeline: classe 1975 e nessuna paura di affrontare il tempo che scorre. Infatti, si mostra in forma splendida e degna di un bikini favoloso. Il due pezzi ha, tra l’altro, festeggiato insieme alla nostra Ex Miss Italia il suo anniversario: il 5 luglio ha celebrato ben 75 anni!

Esplosivo, provocante, accattivante, peccaminoso. E’ un capo oggigiorno adorato ma con una storia molto movimentata alle spalle: infatti, sin dalla sua nascita, ha attraversato momenti di critica e scalpore.

Louis Réard lo ha inventato nel 1946 e la prima forma è stata tagliata da Jacques Heim. Era l’alternativa alla produzione del costume intero, al fine di risparmiare tessuto e prese il nome dall’evento che accadde nelle Isole Marshall: una bomba esplose sull’atollo Bikini durante alcuni esperimenti nucleari statunitensi.

Il capo suscitò lo stesso disappunto quando venne indossato per la prima volta, ed è da questo effetto che prese il nome per cui lo conosciamo tutti.

Pensateci bene, era la prima volta che il corpo femminile esponeva l’ombelico, le gambe e il seno!

Il cinema venne travolto da un grandissimo successo quando la giovane Brigitte Bardot indossò il bikini a Cannes, mettendo fine al tabù.

Martina Colombari è poesia d’estate: bikini, spiaggia e fisico scolpito

Un doppio compleanno festeggiato sulla spiaggia, con i capelli mossi dal vento, il sole sul viso e un corpo super tonico, vestito solamente del bikini a triangolo molto colorato, con i laccetti regolabili dietro al collo e sugli slip.

Siamo davanti ad un’immagine che racchiude tutta la freschezza e la vivacità dell’estate: allegria e voglia di fare, felicità, forza.

La Miss Italia 1991 ci insegna come la giusta dieta e l’attività fisica aiutino a mantenersi belle e combattere il passare del tempo.

Martina, sei un esempio da seguire… in tutto! Per questa estate, cominciamo dal bikini.