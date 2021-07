Michela Quattrociocche si concede una vacanza in dolce compagnia, ma è il suo bikini ad attirare la maggiore attenzione dei fan. Il web in estasi per il suo corpo statuario: bellezza ineguagliabile

Dopo aver pubblicato la più romantica delle dichiarazioni d’amore per il compagno Giovanni Naldi, Michela Quattrociocche condivide gli scatti della sua fuga d’amore in dolce compagnia, allietando il web con la loro complicità.

“Ci siamo scelti perché volevamo un amore esattamente così“, queste le parole con le quali l’attrice decide di descrivere le immagini che ritraggono la coppia in momenti di estrema complicità, dimostrando l ‘intensità del sentimento che li unisce ad un anno dalla sua ufficializzazione.

Sono molti i fan che riscontrano la felicità della protagonista di “Scusa ma ti chiamo amore” nelle diapositive che posta sul web insieme al partner, dove la sua radiosità risplende più che mai, in meravigliosi frammenti di vita.

Dopo la difficile separazione dal calciatore Alberto Aquilani e padre delle loro figlie, con il quale ha condiviso 8 anni di matrimonio, ha ritrovato l’amore con il facoltoso imprenditore, celebrato in diversi post. Anche nell’utimo scatto, dove ad apparire è solo la strabiliante bellezza dell’attrice in bikini, non mancano parole dolci verso il partner.

POTREBBE INTERESARTI ANCHE —> Eros Ramazzotti e la rivelazione piccante sulla Hunziker. Chi l’avrebbe mai detto

Michela Quattrociocche, l’incanto del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

POTREBBE INTERESARTI ANCHE —> Giulia De Lellis, con Carlo Beretta fa sul serio: la proposta inaspettata



In una location naturale ed incontaminata, Michela Quattrociocche viene catturata immersa nel mare più limpido, presente tra la Sardegna e la Corsica, più precisamente sull’Isola di Cavallo. Questa la destinazione della meravigliosa fuga d’amore che sta trascorrendo insieme a Giovanni Naldi, della quale condivide alcune immagini, lasciando assaggiare ai fan parte della sua gioia.

Ancora una volta dedica alcune tenere parole al compagno, autore della foto: “Pic by il mio amore“, dopo aver condiviso alcune immagini in sua compagnia. L’imprendore compie un inestimabile regalo ai fan dell’attrice, che possono ammirarla in bikini durante il bagno di relax che diventa un quadro artistico del suo immutabile splendore.

“Sei stupenda“, “Il top“, “Da impazzire“, “La Perfezione“, gli utenti non riescono ad astenersi dal celebrarne l’indescrivibile bellezza, che ancora una volta si fa simbolo assoluto ed ineguagliabile.