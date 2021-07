La showgirl svizzera, Mcihelle Hunziker ha preso coraggio e ha dichiarato di essere affetta da una malattia: fan affranti.

Per tanti anni in tv e sul piccolo schermo ci ha deliziato con il suo sorriso, un mantra esclusivo durante le dirette e la vita in generale.

Così Michelle Hunziker ha conquistato stima e fiducia dei propri fan, dimostrando a tutti che la vita, nonostante le difficoltà è sempre una fortuna essere vissuta. Oggi, la conduttrice di “Striscia La Notizia” vive una bellissima relazione con Tomaso Trussardi, fatta di coccole e tantissimi momenti di conforto.

La felicità stampata negli occhi e sul volto ha colpito nel passato anche personaggi del calibro di Eros Ramazzotti.

La coppia ha rappresentato per anni l’esempio di amore e virtù per tanti fidanzati in giro per l’Italia. Dalla loro relazione è nata una bellissima bambina di nome Aurora, che oggi sembra ben indirizzata a raccogliere le redini della madre

NON PERDERTI ANCHE –> Silvia Salemi a YesLife racconta il suo ritorno in musica: “Ripartire…

Michelle Hunziker ha mostrato il lato oscuro della vita: di cosa si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

LEGGI ANCHE —–> Luigi De Magistris a YesLife: “Voglio ridare i diritti che sono stati tolti ai calabresi”

La regina di Canale 5, conduttrice di Striscia La Notizia e di altri programmi comico-ironici della rete di recente ha confessato un malessere interiore, nascosto per anni.

Sembrava tutto oro quel che luccicava dalle parti di Michelle Hunziker, ma con il passare del tempo la showgirl svizzera ha dovuto cedere alle avances del lato oscuro del suo destino. Si tratta di quel “segmento” di vita che era sempre riuscito a celare dietro l’immagine divina di una donna destinata a sorridere per il resto dei suoi giorni.

Come accade in generale, il destinodi una persona è composto sempre di momenti belli e brutti. Non fa alcuna eccezione la madre di Aurora, che “a tirar troppo la corda..” e assorbire senza sfoghi i risvolti negativi della vita, ha finito per “esplodere”.

Michelle Hunziker ha così avvertito il bisogno di dover rilasciare un’intervista e mettere a nudo, da donna sincera e schietta qual’è, le difficoltà esistenziali incontrate nel passato, tutte in un’unica volta.

L’abitudine a vederla felice e sorridente cede così alle “lusinghe” del “diavolo interiore” e ad una malattia della quale soffre e di cui nessuno ne era a conoscenza. Dalle parti della vip cantonese, oggi, si parla così di “Amnesia Selettiva”. Ovvero l’incapacità di manifestare gli eventi negativi e proteggersi da questo travaglio interiore con il “bello” che la vita ci pone.

Nessuno tra i fan della simpaticissima conduttrice si aspettava un’evoluzione così tenebrosa dei suoi giorni. Eppure la diretta interessata sapeva che prima o poi avrebbe dovuto affrontare il “nemico” in un duro faccia a faccia.

Oggi Michelle si ritrova a dover implorare aiuti e confessioni per resettare tutto in una volta, il male. E ritornare con l’auspicio di tutti a mostrare il “postulato” vantaggioso per il quale l’abbiamo imparata a conoscere.