La bellezza senza tempo di Paola Di Benedetto. Uno scatto easy nel cuore della natura che sembra quasi un dipinto: la perfezione

Paola Di Benedetto bella e felice, quello che pensavano tutti. In realtà non era affatto così. È quello che l’ex Madre Natura ha confessato qualche settimana fa parlando della fine della sua storia d’amore con Federico Rossi.

Tutti pensavano che le cose andassero a gonfie vele ma si sbagliavano. “Sui social uno fa vedere ciò che vuol far vedere – ha spiegato – Io preferisco far vedere le cose belle. Ci sono un sacco di retroscena privati che tali rimarranno”. E così è uscita allo scoperto e ha spiegato come stanno davvero le cose. Ora sono amici e si apre un nuovo capitolo della sua vita.

Paola Di Benedetto, scatto al tramonto: la bellezza

Paola Di Benedetto è davvero magnifica nel suo abito lungo blu. L’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” regala a tutti i suoi follower uno scatto al tramonto, con un bellissimo panorama alle sue spalle. Non ci dice dove si trova ma la foto è così deliziosa che sembra un quadro dipinto a mano.

Intorno a lei la natura, il verde degli alberi, il blu del mare all’orizzonte ed il rosso del tramonto. L’ex gieffina fa una confidenza a tutti i suoi follower, 1,7 milioni su Instagram, e rivela qual è quel momento della giornata che le regala “il senso di serenità”.

Abito lungo che le arriva fino ai piedi, scollatura sulle spalle, sandali bassi sul marrone, borsetta lilla tra le mani, capelli sciolti e poco trucco. Un sorriso che conquista ed una confessione a cuore aperto che piace molto ai suoi fan.

“Avete presente quell’attimo durante le sere d’estate in cui il sole è appena tramontato, non si vede più all’orizzonte e il cielo si tinge di mille colori diversi? – scrive a corredo della sua foto – Poi guardi l’orologio e vedi che sono le “9 passate” e, non saprei come dire, ti pervade un senso di serenità? Ecco, in quel preciso istante ieri sera è stata scattata questa foto 💙”.

Le sere d’estate come un regalo prezioso che la natura ci fa anche se c’è chi preferisce puntualizzare che a quell’ora arriva qualcos’altro.

È la sua amica Giulia Salemi che in modo ironico commenta: “A me dopo le 9 pervade solo il senso di fame 😂” e dietro di lei molti i commenti che non fanno che darle ragione.