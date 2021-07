Paolo Bonolis e quel bacio che non conosce tempo – FOTO

Paolo Bonolis e la foto che nessuno si aspettava. Un momento di intimità unico pieno di amore. Fan impazziti

Vacanze a Formentera per Paolo Bonolis e la sua famiglia allargata. Il presentatore, come molti altri volti noti dello spettacolo, è solito frequentare le Baleari in estate. E anche quest’anno non ha tradito una delle sue mete preferite.

Insieme a lui la moglie Sonia Bruganelli, i loro figli Silvia, Davide, Adele, e anche il figlio “americano” del conduttore di Canale 5. Stefano Bonolis, secondogenito di Paolo nato dal primo matrimonio con Diane Zoeller, dopo Martina, lo ha raggiunto sul posto.

Insieme ai suoi fratelli e alla nuova moglie del padre si gode l’estate. Bonolis ha saputo costruire una bella famiglia allargata e tutti i suoi figli hanno uno splendido rapporto. Proprio da Formentera arriva la foto che scioglie il cuore.

Paolo Bonolis scioglie il cuore, la FOTO d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Paolo Bonolis come, forse, non lo abbiamo mai visto. Il celebre presentatore non è molto avvezzo ai social. Ha il suo profilo Instagram, seguito da un milione di follower, ma i contributi che il marito di Sonia Bruganelli condivide non sono tantissimi.

Qualche giorno fa ci ha regalato uno scatto insieme al figlio Davide, una chicca preziosa, ma per il resto, la sua vita privata resta più che altro fuori dal mondo della condivisione. Oggi però ci ha pensato la moglie a mostrare a tutti un momento veramente tenero ed unico. Un bacio che non ha tempo tra Paolo Bonolis e la figlia Adele.

Gli scatti che mostrano padre e figlia abbracciati in acqua sono due, a distanza di un anno. Stesso posto, Formentera, stesso amore, entrambi con gli occhi chiusi in un attimo di felicità che non si può descrivere. Bonolis bacia sua figlia sulla guancia e lei sorride leggermente e gli stringe le braccia al collo.

“È passato un anno ma voi due sempre così… 😍 @adelebonolis ed il suo papà #formentera #fotoaconfronto #padreefiglia” scrive la Bruganelli al corredo del suo post che è stato un vero successo social.

Tanti cuori per la coppia in acqua e commenti di ammirazione per delle foto così vere e belle condivise sui social.